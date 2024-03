Inps: hanno ricevuto l'assegno unico per i figli a carico 5,9 milioni di fami...

Dagli ultimi rilevamenti Inps è stato riscontrato che a gennaio 2024 hanno ricevuto l’assegno unico e universale 5,9 milioni di famiglie.

A gennaio 2024 hanno ricevuto l’assegno unico e universale per i figli a carico 5.925.153 famiglie per 9.405.684 figli. Lo hanno rilevato i dati Inps, sottolineando che la spesa nel mese è stata di 1.588,7 milioni di euro.

L’importo medio per l’assegno unico Inps

L’importo medio per famiglia richiedente a gennaio 2024 è stato di 268 euro mentre l’importo medio dell’assegno per ogni figlio è stato di 169 euro.

Per le 3.099.851 famiglie con un figlio che hanno avuto il beneficio a gennaio l’importo medio è stato di 148 euro, per le 2.282.903 famiglie con due figli l’importo medio è stato di 323 euro mentre per i 4.118 nuclei con sei figli e più l’importo medio è stato di 1.859 euro.

Il pagamento dell’Inps per l’assegno unico

Come di consueto il pagamento della prestazione viene eseguito intorno alla metà del mese di riferimento: il primo pagamento è stato effettuato mercoledì 17 e venerdì 19 gennaio 2024. Mentre, le date che bisognerà tener conto nei prossimi mesi sono le seguenti:

16, 19, 20 febbraio 2024;

18, 19, 20 marzo 2024;

17, 18, 19 aprile 2024;

15, 16, 17 maggio 2024;

17, 18, 19 giugno 2024.