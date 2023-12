Nel 2024 l’importo dell’Assegno unico verrà adeguato al caro prezzi e al costo della vita, e i più fortunati percepiranno circa 200 euro al mese.

Assegno unico per i figli 2024: cosa cambia

A partire dal 1 gennaio 2024, scatterà la rivalutazione per l’assegno unico per i figli. L’aiuto economico coinvolgerà circa cinque milioni e mezzo di famiglie, e consiste in un aggiustamento – dettato principalmente dall’elevato tasso di inflazione – dell’importo. Già lo scorso anno le cifre furono ritoccate: infatti, nel 2023, la percentuale della rivalutazione era stata dell’8,1%. Nel 2024, secondo le prime stime diffuse dal Sole24Ore, ci si dovrebbe aggirare intorno al 5,4%.

L’indice di adeguamento all’inflazione verrà applicato per ogni singolo assegno, a prescindere dall’importo. Naturalmente, il margine sarà maggiore per chi percepisce un assegno più alto.

I nuovi importi dell’assegno

Al momento, per ogni figlio, si va da un minimo mensile di 54 euro a un massimo di 189 euro. L’importo base dipende dalla fascia di reddito Isee in cui ci si trova: per ottenere l’importo più alto non bisognava superare i 15.000 euro l’anno, poi adeguati a 16.215; dal prossimo anno, la soglia dovrebbe toccare i 17.090 euro. Dall’altro lato, invece, si alza anche quella massima, oltre la quale l’assegno smette di ridursi: l’anno prossimo arriverà a 45.575 euro – dai 40.000 iniziali.

Per quanto riguarda gli importi, invece, ci sarà un ritocco verso l’alto: il contributo massimo passerà da 189 euro a 199 euro. Per chi è oltre il tetto massimo di Isee, invece, si passerà dai 54 euro mensili attuali a 57 euro.