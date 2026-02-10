Un semplice scatto può trasformarsi in una bufera mediatica. È quanto successo a Chiara Ferragni, finita sotto i riflettori per una foto pubblicata e subito rimossa su Instagram, in cui sorrideva davanti a un muro che presentava una scritta contro Giorgia Meloni. Tra svista e polemica, il web non ha tardato a reagire.

Il contesto e le precedenti tensioni tra Chiara Ferragni e Giorgia Meloni

I rapporti tra Ferragni e la premier Giorgia Meloni non sono mai stati idilliaci. Già nel 2022, l’imprenditrice si era schierata contro l’opposizione della destra al diritto all’aborto nelle Marche, mentre l’anno successivo Meloni aveva risposto indirettamente dal palco di Atreju, affermando: “Il vero modello da seguire non sono gli influencer che fanno soldi a palate indossando vestiti o promuovendo panettoni con cui si fa credere che si farà beneficenza, ma il cui prezzo serve solo a pagare cachet milionari”.

Dopo lo scandalo del “Pandoro gate”, da cui Ferragni è stata prosciolta, la vita professionale dell’influencer sembra tornata alla normalità: nuove campagne pubblicitarie, progetti legati alla moda e persino trattative con Netflix per una docu-serie. Come ha spiegato la stessa Ferragni, “Da questa esperienza ho imparato a dare più valore a me stessa come persona, meno come personaggio… voglio fare tutte le cose che siano molto più coerenti con me”.

“Avete letto l’insulto a Giorgia Meloni?”, la gaffe clamorosa di Chiara Ferragni: ha cancellato tutto

Un piccolo errore o una svista? Di certo, la recente pubblicazione su Instagram di Chiara Ferragni non è passata inosservata. Tra le foto condivise il 9 febbraio, sotto il titolo “Roma + cose belle belle”, l’imprenditrice digitale sorrideva davanti a un muro con la scritta “Meloni Dux fascista”, mostrando il pollice alzato.

Lo scatto, subito rimosso, ha scatenato reazioni contrastanti sul web: “La quattordicesima foto con la scritta dietro”, commentavano alcuni utenti, mentre altri notavano la posa accanto allo slogan controverso. Il resto del carosello mostrava Ferragni in momenti di normalità: con amici, la sorella Valentina, visite all’Altare della Patria e al Colosseo. Molti lo hanno interpretato come “un errore di comunicazione” piuttosto che come un messaggio politico volontario. Nonostante ciò, Ferragni ha provveduto a cancellarlo dal suo profilo.