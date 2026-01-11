Inter contro Napoli: sfida imperdibile nella prossima giornata di Serie A

Questa sera il calcio italiano sarà protagonista con uno degli incontri più attesi della Serie A: Inter contro Napoli. La partita si disputerà allo stadio Meazza e rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre, che lottano per la vetta della classifica. Dopo una serie di anticipi che hanno caratterizzato il weekend, il match di stasera chiuderà la ventesima giornata del campionato.

Le partite del weekend

Il weekend calcistico ha visto già diverse sfide interessanti. La giornata è iniziata sabato con quattro incontri, che hanno visto squadre come Como e Bologna scendere in campo. Domenica, il programma prosegue con partite cruciali come Lecce-Parma e Fiorentina-Milan, prima di arrivare al clou della serata: Inter-Napoli.

Lecce-Parma: una lotta per la salvezza

La sfida tra Lecce e Parma, in programma alle 12:30, riveste un’importanza particolare per entrambe le squadre, attualmente impegnate a evitare la retrocessione. Lecce, allenato da Di Francesco, affronterà un Parma che cerca con urgenza di risalire la classifica. Gli allenatori stanno preparando le formazioni e le strategie per conseguire un risultato positivo.

Fiorentina e Milan: un incontro di grande intensità

Un’altra partita significativa sarà Fiorentina-Milan, prevista per le 15:00. I viola, reduci da un pareggio con la Lazio, cercheranno di sfruttare il fattore campo per ottenere tre punti preziosi. Dall’altra parte, il Milan non intende concedere nulla, essendo in piena corsa per la vetta della classifica insieme all’Inter.

Hellas Verona-Lazio: la sfida del Bentegodi

Il match tra Hellas Verona e Lazio, fissato per le 18:00, vedrà i biancocelesti affrontare una squadra in cerca di punti vitali per la salvezza. La Lazio, sotto la guida di Maurizio Sarri, sta attraversando un periodo di cambiamenti con alcuni nuovi innesti. Nel contempo, il Verona cerca la continuità necessaria per uscire dalla zona retrocessione.

Inter-Napoli: il match clou

La sfida di stasera tra Inter e Napoli rappresenta indubbiamente il big match della giornata. Con fischio d’inizio alle 20:45, i nerazzurri, allenati da Chivu, daranno il massimo per cercare di mantenere la posizione di vertice. La squadra si affida a una coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Thuram, entrambi in ottima forma. Dall’altra parte, Conte, allenatore del Napoli, dovrà fare i conti con alcune assenze, tra cui il giocatore Neres, non disponibile per questa sfida.

Le formazioni probabili

Entrambe le squadre si presentano al completo. L’Inter schiererà un 3-5-2, mentre il Napoli opterà per un 3-4-2-1. Ecco le probabili formazioni:

Inter : Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.

: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu. Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Lang; Hojlund. Allenatore: Conte.

Le altre partite di lunedì

Il programma della ventesima giornata si concluderà lunedì con due ulteriori incontri: Genoa-Cagliari e Juventus-Cremonese. Queste partite rappresentano un’opportunità per le squadre in cerca di punti. Genoa e Juventus cercheranno di consolidare la loro posizione in classifica.

Il weekend calcistico presenta un mix di emozioni e sfide decisive, con Inter-Napoli che si configura come il vero punto focale. Questa partita attira l’attenzione degli appassionati di calcio, promettendo spettacolo e intensità.