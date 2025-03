Interrogatorio di Maria Rosaria Boccia: accuse e sviluppi in corso

L'imprenditrice indagata per stalking e lesioni, il faccia a faccia con i pm di Roma

Un interrogatorio lungo e complesso

Maria Rosaria Boccia, imprenditrice di Pompei, è stata interrogata dai pubblici ministeri di Roma per oltre quattro ore. Questo faccia a faccia è avvenuto in seguito a un esposto presentato dall’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Durante l’interrogatorio, i pm hanno modificato l’impianto accusatorio, riqualificando il reato di violenza o minacce a corpo politico in stalking. Le accuse nei confronti di Boccia si sono ampliate, includendo anche lesioni, interferenze illecite nella vita privata e diffamazione.

Le accuse di stalking e lesioni

Le nuove accuse nei confronti di Boccia sono gravi e complesse. Oltre al reato di stalking, che prevede pene severe, l’imprenditrice è accusata di lesioni aggravate. Queste ultime sono legate a un episodio avvenuto a Sanremo, dove Boccia avrebbe colpito Sangiuliano, provocandogli una ferita alla testa. L’ex ministro ha documentato l’incidente con una foto, rendendo la situazione ancora più delicata. Le accuse di stalking si riferiscono a minacce che avrebbero compromesso la figura politica di Sangiuliano, con l’intento di ottenere un incarico di consulenza.

Il contesto delle indagini

Il procedimento contro Boccia è iniziato dopo l’esposto di Sangiuliano, che ha ricostruito il rapporto tra i due, evidenziando comportamenti che avrebbero potuto ledere la sua reputazione. Gli inquirenti hanno condotto perquisizioni nell’abitazione di Boccia, sequestrando dispositivi elettronici, tra cui smartphone e computer, per analizzare eventuali prove. Questo lavoro, definito “lungo e complesso”, ha richiesto mesi di indagini e ha portato a un approfondimento delle accuse. La situazione si complica ulteriormente con la presenza di false dichiarazioni nel curriculum di Boccia, utilizzato per l’organizzazione di eventi.