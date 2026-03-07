Intervento e disagi: drone agricolo danneggia la linea elettrica tra San Benigno e Bosconero

Un drone agricolo avrebbe tranciato i cavi della linea elettrica sulla tratta Sfm1, con sospensione del traffico tra Settimo e Rivarolo Canavese e servizi sostitutivi attivati

Un guasto alla linea elettrica ha interrotto temporaneamente i convogli della Sfm1 nel Torinese. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è stato causato da un drone agricolo che ha urtato i cavi tra le stazioni di San Benigno Canavese e Bosconero, per poi precipitare nei pressi dei binari. La sospensione della circolazione riguarda la tratta tra Settimo e Rivarolo Canavese. Sul posto operano tecnici e soccorritori per verificare i danni e ripristinare la normale operatività della linea.

La dinamica dell’incidente e i primi soccorsi

Dopo la sospensione del servizio, gli accertamenti indicano che il velivolo agricolo ha urtato i fili della linea di alimentazione ferroviaria, provocando il danneggiamento dei cavi e la caduta del dispositivo in prossimità dei binari. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e i vigili del fuoco, che hanno isolato l’area e verificato l’integrità della linea elettrica. Le operazioni hanno incluso la rimozione di detriti e ostacoli per garantire la sicurezza della sede ferroviaria e permettere i successivi controlli tecnici.

Valutazione dei danni

Le squadre tecniche proseguono le verifiche dopo la rimozione di detriti e ostacoli, come indicato nelle fasi iniziali dell’intervento. I controlli mirano a stabilire l’entità del guasto e i tempi necessari per il ripristino del servizio. L’ispezione interessa i supporti, le sospensioni e i punti di ancoraggio dei cavi elettrici. Parallelamente viene eseguita la verifica della possibile presenza di residui del velivolo che potrebbero creare rischi per la circolazione. L’obiettivo è contenere al minimo i tempi di interruzione garantendo al contempo standard elevati di sicurezza. I risultati delle verifiche saranno utili per programmare gli ulteriori interventi di riparazione e controllo.

Impatto sui viaggiatori e misure di emergenza

A seguito delle verifiche in corso, per limitare i disagi Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus sulla tratta coinvolta. I passeggeri del treno rimasto coinvolto — circa una decina secondo le fonti — sono scesi alla stazione di Bosconero e sono stati accompagnati a destinazione con taxi. L’adozione di mezzi alternativi è una prassi consolidata per garantire la continuità del servizio in caso di interruzioni alla rete elettrica.

Comunicazione e informazioni ai viaggiatori

Le società coinvolte hanno provveduto a informare la clientela attraverso i consueti canali: annunci in stazione, aggiornamenti sul sito e notifiche sui social. Le autorità invitano i pendolari a consultare gli avvisi ufficiali prima di mettersi in viaggio e, quando possibile, a valutare soluzioni di trasporto alternative o un anticipo degli spostamenti per ridurre i potenziali disagi.

Questioni di sicurezza e responsabilità

Il blocco del servizio e l’attivazione del servizio sostitutivo riaprono il dibattito sulla convivenza tra attività agricole e infrastrutture di trasporto. L’uso di droni per fini agricoli è in crescita, ma comporta obblighi operativi e limiti di sorvolo per evitare interferenze con impianti sensibili. La vicenda solleva questioni relative a istituti normativi, formazione degli operatori e controlli sul rispetto delle aree vietate o a rischio.

Regole e prevenzione

Gli operatori devono attenersi a normative che prevedono, tra l’altro, il mantenimento di distanze di sicurezza da infrastrutture critiche e, quando richiesto, l’iscrizione a registri o sistemi di controllo. Potenziare le verifiche preventive e promuovere attività di formazione certificata può contribuire a ridurre il rischio di incidenti e a tutelare la continuità del servizio ferroviario.

Le autorità competenti hanno avviato accertamenti per chiarire responsabilità e dinamica dell’accaduto. Ulteriori sviluppi sono attesi dagli esiti dei controlli tecnici e dalle eventuali misure amministrative.

Dopo il completamento dei lavori di ripristino, Rete Ferroviaria Italiana e le autorità competenti renderanno noti i dettagli tecnici sull’accaduto e gli eventuali provvedimenti amministrativi. Nel frattempo rimane centrale la tutela della sicurezza dei passeggeri e il ripristino della regolarità della circolazione ferroviaria sulla Sfm1. Gli ulteriori sviluppi dipenderanno dagli esiti dei controlli tecnici e dalle verifiche sulle responsabilità, che determineranno anche le eventuali misure correttive.