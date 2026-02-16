intervista a mario venditti: accuse, perquisizione e riflessioni sulla giustizia

l’ex procuratore mario venditti risponde alle contestazioni, descrive la perquisizione subita e spiega perché sosterrà il referendum sulla separazione delle carriere

L’ex magistrato ha descritto lo stato d’animo dopo anni trascorsi nel mondo della giustizia e il «profondo disorientamento» provocato dall’essere diventato oggetto di indagine. L’intervista televisiva ha messo in luce la sua versione dei fatti sulla gestione delle indagini, sulla tutela della privacy e sulla scelta di sostenere il referendum sulla giustizia, temi che l’intervistato ritiene collegati alla vicenda personale e professionale.

L’ex magistrato ha raccontato una campagna mediatica che, a suo avviso, avrebbe trasformato la sua immagine pubblica in quella di un «mostro». Ha inoltre denunciato che alcuni elementi processuali non sarebbero stati valutati con il necessario rigore. Le dichiarazioni si sono svolte nel corso di una lunga intervista televisiva, durante la quale l’ex procuratore ha affrontato anche la questione della tutela dei dati personali e l’impatto mediatico sull’iter investigativo.

Nella sua ricostruzione, la decisione di sostenere il referendum sulla giustizia si inserisce in un quadro più ampio di scelte civili e professionali. Secondo l’ex magistrato, la sovrapposizione tra vicenda personale e dibattito pubblico ha complicato l’interpretazione dei fatti e la percezione dell’opinione pubblica.

La percezione di un attacco pubblico

La percezione di un attacco pubblico e il dibattito mediatico hanno complicato l’interpretazione dei fatti. L’ex magistrato ha dichiarato di essersi sentito tradito dalle istituzioni dopo oltre quarant’anni di servizio.

Secondo il suo racconto, contro di lui è stata avviata una campagna denigratoria senza precedenti. Tale campagna, sostiene, si sarebbe basata anche su appunti e annotazioni che definisce di scarsa rilevanza probatoria.

La gestione dell’immagine pubblica

Un promemoria citato nella vicenda è stato inizialmente qualificato come elemento probatorio di condotte illecite. In seguito, l’autore della nota avrebbe precisato che si trattava di un preventivo per spese legali, definito dallo stesso indagato uno «scarabocchio».

La disputa sulle interpretazioni documentali ha alimentato la discussione pubblica e istituzionale. Le parti coinvolte mantengono posizioni contrapposte sulla significatività delle prove, mentre sono in corso approfondimenti procedurali e verifiche documentali.

Con le verifiche procedurali ancora in corso, l’ex procuratore ha denunciato l’effetto amplificatore della copertura mediatica sul caso. Secondo Venditti, la notizia dell’indagine è stata enfatizzata per il valore simbolico attribuito alla figura del magistrato accusato: «un procuratore corrotto fa notizia», ha dichiarato. In questa prospettiva, la pubblicità del procedimento avrebbe inciso sulle percezioni collettive e reso più difficile un giudizio sereno e obiettivo.

La perquisizione e le contestazioni procedurali

Il racconto della perquisizione domestica costituisce uno dei passaggi più duri dell’intervista. L’ex procuratore ha descritto il momento in cui le forze dell’ordine sono entrate in azione e la sensazione di essere già esposto mediaticamente prima del completamento degli accertamenti. Ha riferito di aver esercitato il diritto di opporsi a sequestri ritenuti ingiustificati, precisando di non avere nulla da nascondere e di voler tutelare il diritto alla riservatezza personale e professionale.

Le contestazioni procedurali sollevate dall’ex magistrato sono ora oggetto di verifiche documentali e di approfondimenti da parte degli uffici competenti. Procedimenti interni e accertamenti giudiziari sono indicati come i passaggi necessari per chiarire le circostanze della perquisizione e la legittimità delle misure adottate.

La posizione della difesa

L’avvocato difensore ha definito l’intervento investigativo un’aggressione ingiustificata e ha contestato la portata delle misure adottate. Ha riferito che, durante la perquisizione, il suo assistito si era mostrato disponibile a fornire le password dei propri dispositivi. Secondo il legale, le autorità non avrebbero raccolto elementi probatori risolutivi.

Il difensore ha segnalato l’assenza di atti ritenuti rilevanti, tra cui l’audizione dell’autore della nota incriminata e l’analisi dei movimenti sui conti degli avvocati coinvolti. Ha inoltre sottolineato che sul conto di Venditti non sarebbero emerse operazioni sospette.

Elementi tecnici e il nodo del «ragionevole dubbio»

Gli aspetti tecnici centrali riguardano la liceità delle modalità investigative e la valore probatorio dei dati acquisiti. In particolare, la difesa mette in dubbio la procedura di accesso ai dispositivi elettronici e la corrispondenza tra le informazioni estratte e le esigenze dell’indagine.

Il concetto di ragionevole dubbio diventa cruciale nel bilanciamento tra esigenze di indagine e rispetto delle garanzie processuali. La verifica sulla catena di custodia dei dispositivi e le consulenze tecniche sui dati digitali sono indicate come passaggi necessari per chiarire la legittimità delle misure.

Ulteriori accertamenti, quali audizioni e verifiche contabili, restano attesi per definire la posizione dell’indagato e la rilevanza probatoria degli elementi emersi.

In continuità con le audizioni e le verifiche contabili ancora attese, Venditti ha offerto una valutazione sull’aspetto tecnico-probatorio del caso.

Ha richiamato il principio del ragionevole dubbio e osservato che in più fasi dell’inchiesta consulenze diverse hanno prodotto conclusioni contrastanti. Quando perizie tecniche entrambe ritenute attendibili conducono a risultati opposti, diventa complesso per la magistratura giungere a una decisione definitiva.

Per questo motivo Venditti ritiene inevitabile ricorrere alle indagini difensive previste dal codice di procedura penale. Intende attivarle insieme al proprio avvocato per raccogliere elementi utili alla sua difesa.

Dopo aver annunciato che intende attivare i suoi diritti insieme all’avvocato per raccogliere elementi utili alla difesa, il soggetto respinge specifiche contestazioni mosse nell’inchiesta. Negli atti nega di aver favorito la difesa di un indagato o di aver trasmesso documenti in modo improprio. Spiega che la consulenza contestata era già in circolazione e che la sua consegna non sarebbe stata né unica né esclusiva.

Sulla condotta durante gli interrogatori, precisa che gli incontri si svolsero alla presenza degli avvocati. Aggiunge che nessuna frase utile a «segnalare» l’indagato fu pronunciata da lui. Ribadisce la disponibilità a collaborare con gli accertamenti e afferma di volere chiarire ogni aspetto della posizione a suo carico.

Sistema pavia e transazioni finanziarie

Il soggetto continua a dichiarare disponibilità a collaborare con gli accertamenti e intende chiarire ogni aspetto della propria posizione. Tra le contestazioni figura il cosiddetto Sistema Pavia, collegato alla gestione dei servizi di noleggio auto e ai rapporti con fornitori esterni.

Venditti respinge le accuse e fornisce dettagli sulle operazioni contestate. Afferma di aver acquistato un’Audi Q5 «come fine leasing» da una finanziaria al prezzo di 26.500 euro. In un’altra circostanza dichiara di aver acquistato un’Audi Q2 da una società fornitrice con pagamenti tracciati per 33.000 euro. Secondo la difesa, tali elementi risultano anche nell’informativa della Guardia di Finanza del 18 luglio e dimostrerebbero la regolarità delle operazioni. Venditti definisce alcune ricostruzioni come «falsa rappresentazione» e annuncia che renderà conto delle contestazioni nelle sedi giudiziarie competenti.

Conseguenze istituzionali e posizione sul referendum

L’ex procuratore collega la propria esperienza al più ampio dibattito istituzionale e sottolinea che, se l’opinione pubblica associa la magistratura prevalentemente all’azione accusatoria, è necessario ripensare i meccanismi di carriera e responsabilità. Annuncia il sostegno al referendum sulla giustizia e ritiene utile separare i percorsi tra funzione requirente e funzione giudicante per tutelare l’equilibrio del sistema.

La testimonianza si configura come un appello alla verifica scrupolosa dei fatti e alla tutela dei diritti dell’indagato, oltre che come un invito a rivedere modalità e linguaggi con cui media e istituzioni comunicano vicende giudiziarie sensibili. Il soggetto conferma la volontà di rendere conto delle contestazioni nelle sedi giudiziarie competenti, lasciando alla magistratura e alle istituzioni la valutazione dei rilievi sollevati.