Terribile incidente negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, dove un’auto prima ha travolto un ciclista, poi si è schiantata contro un supermercato. Sono almeno tre i morti.

Travolge un ciclista e poi si schianta con l’auto contro un supermercato

Nella tarda mattinata di ieri, giovedì 5 febbraio 2026, si verificato un terribile incidente stradale a Los Angeles.

Il sinistro è stato segnalato poco dopo Mezzogiorno (ora locale) presso un supermercato nel quartiere di Westwood. Un’auto, una berlina argentata, ha prima travolto un ciclista poi si è schiantata proprio contro il supermercato. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, le indagini sono in corso.

Travolge un ciclista e poi si schianta con l’auto contro un supermercato: almeno tre i morti

Un’auto ieri, come visto, ha prima travolto un ciclista, poi si è schiantata contro un supermercato a Los Angeles, per cause ancora da accertare. Secondo le prime informazioni alla guida dell’auto ci sarebbe stata una donna di settant’anni. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, con la portavoce dei Vigili del Fuoco, Lyndsey Lantz cha ha riferito che “tre vittime sono morte sul posto”, aggiungendo che altre sei persone sono rimaste ferite, alcune gravemente. Le vittime sarebbe un uomo di 55 anni, uno di 30 e una donna di 42. Ripetiamo che le indagini sono ancora in corso.