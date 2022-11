Investita da un tir: morta ex primaria dell'ospedale di Formia

Investita da un tir sotto gli occhi del marito: morta ex primaria dell'ospedale di Formia, il conducente del mezzo non l'avrebbe vista a causa del sole

Tragedia domenicale in provincia di Latina, dove una donna è stata investita da un tir: in quel terribile sinistro è morta l‘ex primaria dell’ospedale “Dono Svizzzero” di Formia.

Secondo quanto riferito dai media pontini la 79enne dottoressa Annargenide Astuto era andata a comprare la torta di compleanno del figlio quando il grosso mezzo l’ha investita ed uccisa. L’incidente si è verificato nei pressi del supermercato Conad, in via Flacca 190, nella vicina città di Gaeta.

L’ex primaria di Oculistica del nosocomio pontino si era recata in pasticceria con il marito per comprare una torta in occasione del compleanno del figlio: il mezzo pesante l’ha centrata e trascinata per diversi metri, pare che la donna sia morta sul colpo.

Indescrivibile la reazione del povero marito, sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 che però hanno potuto solo constatare l’avvenuto decesso. Le pattuglie della polizia stradale di Terracina sono giunte a razzo ed hanno interrogato il conducente del tir.

Il camionista: “Avevo il sole negli occhi”

L’uomo pare non abbia proprio visto la 79enne, pare a causa del sole che gli era andato negli occhi, e solo le urla lo hanno indotto a frenare.

I poliziotti visioneranno anche le telecamere di sorveglianza della zona. La Asl di riferimento ha diramato una nota sulla tragica scomparsa della dottoressa Astuto: “La sua scomparsa, e le circostanze in cui è avvenuta, hanno colpito profondamente tutti coloro che l’hanno conosciuta e che per molti anni hanno lavorato al suo fianco”. E in chiosa: “Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze della direzione strategica e di tutti i dipendenti dell’Asl di Latina”.