Una Toyota l'ha centrata in strada, investita mentre cammina con la madre e ferita lievemente in provincia di Varese una bimba di 6 anni

Investita mentre cammina con la madre: ferita una bimba di 6 anni, dramma in provincia di Varese, dove una bambina è stata investita e ferita mentre faceva una passeggiata con sua mamma.

Il sinistro si è verificato in centro a Saronno e da quanto si apprende le condizioni delle due vittime per fortuna sarebbero buone. L’investimento c’è stato lungo via Guglielmo Marconi, con la piccola centrata da un veicolo assieme a sua mamma, una 26enne incinta.

Investita mentre cammina con la madre

I media spiegano che entrambe le vittime sono state portate al pronto soccorso per accertamenti, ma le loro condizioni “non sarebbero preoccupanti”, come spiega Fanpage.

Dal canto suo il 50enne che era alla guida dell’auto è stato ascoltato dalla polizia locale. Il sinistro si è verificato poco dopo le 8 del mattino di oggi, 6 dicembre.

L’urto dell’auto e lo spavento della madre

Una prima e sommaria ricostruzione dell’accaduto spiega che la bambina stava camminando leggermente dietro la mamma e che ad un certo punto è sopraggiunta una Toyota che ha colpito la piccola.

Il 50enne ha arrestato l veicolo ed ha prestato i primi soccorsi alla bambina. E la mamma? Lei non sarebbe stata colpita dal veicolo ma dato il suo stato è stata condotta in ospedale anch’essa dal personale della Croce Rossa di Saronno. La polizia locale cittadina ha effettuato i rilievi e le verbalizzazioni del caso.