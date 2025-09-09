Tragedia sulle strade di Vicenza: un 13enne ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto pirata. Le forze dell’ordine hanno individuato e arrestato il conducente, un giovane di 23 anni, che ora dovrà rispondere dell’incidente e della morte del ragazzo. L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, mentre la comunità locale è sconvolta per la perdita di una giovane vita.

Investito da un’auto pirata, muore 13enne

Una serata di fine estate a Tortima, frazione di Lusiana-Conco, si è trasformata in dramma quando, intorno alle 20:30, due ragazzi di tredici anni sono stati travolti da un’auto mentre percorrevano la via principale in direzione Bassano del Grappa. L’impatto è stato devastante: Stefano Angonese è morto sul colpo, mentre l’amico che era con lui ha riportato ferite lievi, guaribili in pochi giorni.

Il conducente, dopo l’incidente, non si è fermato a prestare soccorso, facendo perdere rapidamente le proprie tracce, lasciando i carabinieri a raccogliere sul posto frammenti dell’auto coinvolta, tra cui uno specchietto laterale risultato appartenere a una Volkswagen Golf grigia.

Investito da un’auto pirata, muore 13enne: fermato un giovane di 23 anni

Le indagini, coordinate dalla Procura di Vicenza, hanno permesso di risalire al conducente grazie all’analisi delle telecamere di sorveglianza, dei varchi stradali e dei rilievi tecnici, nonché alle dichiarazioni di un coetaneo presente nell’auto al momento dell’incidente.

Il veicolo, individuato vicino all’abitazione del sospetto, presentava danni compatibili con l’impatto. Il giovane di 23 anni, residente a Cartigliano, è stato interrogato dal sostituto procuratore e sottoposto a fermo per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. Al termine delle formalità, è stato posto agli arresti domiciliari.