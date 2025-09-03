Un pomeriggio di normalità a Palermo è stato improvvisamente segnato da un investimento che ha generato grande paura tra i passanti. La vicenda, avvenuta ieri, martedì 2 settembre, coinvolge un bimbo di quattro anni e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Paura in via Altarello a Palermo: bimbo di 4 anni investito da un’auto

Un pomeriggio tranquillo a Palermo è stato improvvisamente interrotto da un incidente drammatico in via Altarello. Un bambino di soli quattro anni è stato travolto da una Ford Ka nei pressi del civico 180.

Alla guida dell’utilitaria c’era una donna di 38 anni, visibilmente sotto choc per quanto accaduto. Il piccolo sarebbe caduto sull’asfalto sbattendo la testa. Subito dopo l’impatto, la stessa conducente, insieme alla madre del piccolo, lo avrebbe trasportato con la propria auto all’ospedale pediatrico Di Cristina in una corsa disperata.

Palermo, bimbo di 4 anni investito da un’auto: le sue condizioni

All’arrivo al nosocomio, i medici hanno riscontrato la gravità delle condizioni del bambino, assegnandogli il codice rosso e iniziando un monitoraggio intensivo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale per eseguire i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’evento. La conducente ha dichiarato che il bambino sarebbe comparso improvvisamente sulla strada, rendendo impossibile evitare l’impatto.

Sono in corso ulteriori accertamenti, compresa l’analisi delle telecamere di sorveglianza della zona, per chiarire ogni dettaglio della vicenda.