Una serata di spensieratezza che è diventata una tragedia su strada: dopo essere stato investito da un’auto nella notte è morto un 19enne che tornava dalla festa dei maturandi. Da quanto riportano i media tutto è accaduto a Lignano Sabbiadoro dove Kevin Murataj era reduce da un evento tenutosi a Pordenone. Il ragazzo purtroppo è stato investito e ucciso da un’auto nella notte, in viale Europa.

Morto un 19enne che tornava da una festa

Media spiegano che quel terribile impatto ha avuto luogo a Lignano Sabbiadoro intorno alle 23.30. La giovanissima vittima stava probabilmente tornando a casa dopo aver partecipato a una festa per maturandi a Pordenone. E secondo lo storico della tragedia ad un certo punto e per cause non ancora chiarite Kevin è stato investito con violenza da una vettura. La chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112 aveva fatto scattare gli operatori sanitari della Sores.

L’arrivo del 118 Sores e la corsa in ospedale

Il team è stato inviato sul posto e l’equipaggio di un’ambulanza da Lignano Sabbiadoro ha immediatamente avviato le manovre salvavita, poi ha trasportato il ragazzo al pronto soccorso di Lignano. Purtroppo il quella sede di Kevin è stato dichiarato il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Latisana. I militari della territoriale hanno avviato rilievi e verbali per ricostruire la dinamica del sinistro mortale.