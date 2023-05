Investono un capriolo per strada e lo macellano: fermati dai carabinieri

A mettere fine a quello scempio ci hanno pensato i militari che hanno fermato i responsabili dell’assurdo gesto in flagranza di reato: le forze di polizia hanno beccato due giovani impegnati nella macellazione di un capriolo di circa 40 kg che era da poco stato centrato dalla loro auto

Investono un capriolo per strada e lo macellano

L’uccisione fortuita dell’animale è stata per così dire provvidenziale, dato i responsabili del gesto erano in possesso dell’occorrente per macellare la povera bestia in mezzo alla strada. Tutto è accaduto a Pavullo, in località Ponte Docciola, dove i due ragazzi di 24 e 25 anni sono stati denunciati per furto aggravato e porto di strumenti atti ad offendere. Ma cosa è successo in realtà? Sembra che il duo, dopo aver investito l’animale, abbia preso dei grossi coltelli da carne allo scopo di macellarlo, per di più in mezzo alla strada. In quel momento i carabinieri sono passati con la pattuglia e si sono immediatamente fermati.

L’arrivo dei militari e la carcassa insanguinata

Cosa hanno visto i Carabinieri? La carcassa del capriolo e i ragazzi intenti ad appropriarsi della sua carne. A quel punto e secondo quanto stabilito dalla legge è scattata la denuncia, con la carcassa dell’animale che secondo quanto si apprende è stata affidata ad un’associazione che si occuperà del corretto smaltimento di quei poveri resti.