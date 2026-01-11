Iran: Pezeshkian Promette Riforme Economiche in Risposta alle Manifestazioni

Le recenti proteste in Iran, diffuse in tutto il paese, hanno spinto il presidente Masoud Pezeshkian a promettere un rinnovamento economico. In un’intervista trasmessa dalla televisione di stato, il presidente ha dichiarato che la sua amministrazione è pronta ad ascoltare le preoccupazioni dei cittadini. Le manifestazioni, iniziate a seguito di un drastico crollo della valuta nazionale, hanno assunto una dimensione più politica, con richieste che vanno oltre le difficoltà economiche.

Proteste e crisi economica

Le manifestazioni, iniziate a dicembre, hanno visto un’escalation di violenza e hanno causato la morte di decine di persone. Pezeshkian ha accusato gli Stati Uniti e Israele di alimentare l’instabilità, definendo i manifestanti come rioters e terroristi. Questo clima di tensione si è aggravato con l’inasprimento delle misure di sicurezza e l’attivazione di un blackout di internet, che ha ridotto drasticamente l’accesso alla rete.

Il contesto delle manifestazioni

Le proteste sono scoppiate a causa di un’elevata inflazione e della crescente difficoltà nel reperire beni di prima necessità. Inizialmente, i cittadini si sono riuniti nei bazar e nei centri commerciali, luoghi simbolo di malcontento. Tuttavia, rapidamente le richieste economiche si sono fuse con una critica al sistema politico, portando a slogan che sfidano l’autorità religiosa e politica del paese.

Risposte del governo e repressione

Il governo iraniano ha cercato di distinguere tra i manifestanti pacifici e quelli violenti. Durante un incontro con i legislatori, il presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, ha dichiarato che l’Iran riconosce il diritto dei cittadini a protestare per questioni economiche. Tuttavia, ha sottolineato che non saranno tollerati atti di violenza. Nel frattempo, l’agenzia di stampa ufficiale ha riportato che oltre 100 membri delle forze di sicurezza sono stati uccisi durante gli scontri.

Blackout di internet e controllo dell’informazione

Il blackout di internet ha ostacolato una comunicazione efficace, suscitando preoccupazioni per la mancanza di trasparenza. Secondo rapporti, l’accesso alla rete è stato ridotto a meno dell’1% dei livelli normali, rendendo difficile la verifica dei fatti e l’accesso a informazioni non filtrate. In un contesto di forte repressione, il governo ha intensificato il controllo sui media, limitando la libertà di stampa e intimidendo i giornalisti.

Reazioni internazionali e futuro incerto

Le dichiarazioni del presidente Pezeshkian e le minacce di intervento militare da parte degli Stati Uniti hanno complicato ulteriormente la situazione. Le affermazioni di Trump, che ha offerto aiuto e minacciato ritorsioni, hanno sollevato preoccupazioni tra i funzionari iraniani. Il clima di paura e isolamento sociale si è intensificato con le notizie di arresti e violenze contro i manifestanti.

Mentre la crisi economica continua a colpire duramente la popolazione, il futuro dell’Iran rimane incerto. La leadership cerca di mantenere il controllo, ma le recenti proteste potrebbero segnare un punto di svolta significativo nella storia del paese. Il popolo, sempre più determinato, chiede cambiamenti sostanziali.