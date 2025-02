Durante l’incontro di mercoledì 5 febbraio nello Studio Ovale della Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, insieme al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha affermato la sua proposta di trasferire i palestinesi fuori da Gaza. In risposta, dall’Iran, il ministero degli Esteri iraniano ha definito il piano come ‘scioccante’ e lo ha respinto.

Iran respinge il piano Usa per il trasferimento dei palestinesi da Gaza

“Il piano per sgomberare Gaza e spostare con la forza il popolo palestinese nei paesi vicini è considerato una continuazione del piano mirato del regime di Israele di annientare completamente la nazione palestinese, ed è categoricamente respinto e condannato”, dichiara il portavoce del ministero degli esteri Esmaeil Baqaei.

Quando Donald Trump ha proposto il suo piano per acquisire il controllo di Gaza, ha sorpreso anche i funzionari di alto livello della Casa Bianca e del suo governo. Lo riporta il New York Times, che svela i retroscena della vicenda.

La decisione di Donald Trump su Gaza

“Gli Stati Uniti prenderanno il controllo della Striscia di Gaza e ce ne occuperemo noi. La possiederemo e ci occuperemo di smantellare tutte le bombe inesplose e altre armi pericolose, spianeremo il sito ed elimineremo gli edifici distrutti, creando uno sviluppo economico che fornirà un numero illimitato di posti di lavoro”, ha dichiarato Donald Trump in conferenza stampa.

Secondo il New York Times, l’idea che gli Stati Uniti potessero prendere il controllo di Gaza non era mai stata discussa pubblicamente prima di martedì. Tuttavia, in privato, Trump aveva parlato di una possibile acquisizione dell’enclave palestinese per settimane.

Due funzionari dell’amministrazione hanno spiegato che il suo pensiero aveva preso slancio dopo il ritorno del suo inviato in Medio Oriente, Steve Witkoff, che la scorsa settimana aveva riferito delle gravi condizioni nella Striscia. Nonostante ciò, né alla Casa Bianca né tra gli israeliani ci si aspettavano che Trump introducesse questa proposta.