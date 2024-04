Il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che se Israele reagirà all’attacco, potrebbero reagire ancora più duramente.

Iran: “Se risponderanno, reagiremo ancor più duramente”

“L’attacco limitato dell’Iran contro Israele di sabato sera mirava ad avvertire, scoraggiare e punire il regime sionista. Ma se Israele intraprenderà una nuova azione contro l’Iran, dovrà sicuramente affrontare una risposta molto forte” sono le parole del ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, in un colloquio telefonico con Sergei Lavrov, ministro russo.

Israele, ambasciatore: “Iran dietro minacce a ambasciate”

“Ci sono minacce contro le ambasciate israeliane nel mondo, anche in Italia. E abbiamo indizi sul coinvolgimento dell’Iran” ha dichiarato Alon Bar, ambasciatore israeliano a Roma, durante un’intervista a Sky TG24. “Siamo preoccupati per i diplomatici e per i cittadini israeliani. E siamo grati alla polizia italiana che fa tutto il possibile per garantire la sicurezza degli israeliani” ha aggiunto.