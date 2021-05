Isabella De Bernardi: addio alla fidanzata hippy di Carlo Verdone in “Un sacco bello”

Il cinema saluta Isabella De Bernardi, popolare interprete di Fiorenza, fidanzata hippy di Carlo Verdone: l'attrice aveva 57 anni

Si è spenta a soli 57 anni Isabella De Bernardi, dopo una grave malattia. Molti la ricorderanno senz’altro come la fidanzata hippy di Carlo Verdone in “Un sacco bello”. Ruolo che le valse una popolarità immensa, ancora oggi ben viva nonostante i molti anni passati.

Isabella De Bernardi: addio prematuro

L’attrice era nata a Roma nel 1963 ed era la figlia di Piero De Bernardi, noto sceneggiatore nonché storico autore che insieme a Leo Benvenuti diede vita a una delle coppie di successo della commedia all’italiana.

L’esordio al cinema di Isabella avvenne del resto proprio con Verdone, che le offrì il ruolo di Fiorenza dopo averla vista nella casa del padre nel corso della stesura della prima sceneggiatura. Sempre con Carlo Verdone Isabella proseguì la sua carriera cinematografica, recitando in Borotalco (1982) e in Il bambino e il poliziotto (1989), per poi apparire anche in Il marchese del Grillo (1981) e Io so che tu sai che io so (1982).

Isabella De Bernardi partecipò anche a una delle serie italiane più iconiche che si ricordino: I ragazzi della III C. È stata tuttavia la parlata biascicata e romanesca della ragazza hippy a immortalarla per sempre nel panorama artistico del periodo. L’attrice abbandonò infine il cinema per dedicarsi alle altre sue passioni per il disegno e la grafica. Era infatti diventata art director e direttrice artistica presso l’agenzia Young & Rubicam.