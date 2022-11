Isola 2023, condurrà Ilary Blasi: i nomi dei primi 7 concorrenti

Dopo la separazione da Francesco Totti Ilary Blasi è sparita dai radar della tv ma sembra che sarà lei a condurre la nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

In rete sono spuntati anche i nomi dei primi 7 concorrenti.

Ilary Blasi: L’isola dei Famosi 2023

In tanti sono curiosi di saperne di più sulla partecipazione di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2023 in veste di conduttrice visto che, con tutte le probabilità, sarà la prima apparizione del volto tv nel piccolo schermo dopo il clamore suscitato dal suo addio al marito, Francesco Totti. Per mesi si è vociferato di una presunta intervista di Ilary al salotto tv dell’amica Silvia Toffanin, ma la questione non si è mai verificata e, durante questi mesi, la conduttrice si è limitata a mostrarsi di tanto in tanto via social (evitando però di parlare del suo ex marito).

Secondo i rumor in circolazione già 7 vip sarebbero stati selezioniati per prendere parte all’Isola: si tratterebbe di Veronica Cozzani (madre di Belen Rodriguez), la modella Dayane Mello, l’avvocato Luca Di Carlo, Alessia Macari, Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi.

A loro sembra che potrebbe aggiungersi l’ex concorrente del GF Vip 7 Pamela Prati, ma al momento sulla questione non sono emerse conferme.

Il GF Vip 7 andrà avanti fino ad aprile ed è probabile che la nuova edizione dell’Isola dei Famosi prenda il via una volta che sarà finito il programma. In tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più.