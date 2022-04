Isola, Clemente e Laura urlano contro Guendalina: la Tavassi ha paura delle loro reazioni.

Si accendono gli animi all’Isola dei Famosi: Clemente Russo e Laura Maddaloni si sono scagliati contro Guendalina Tavassi. Quest’ultima, in un momento di sfogo, ha ammesso di aver paura delle reazioni eccessive di marito e moglie.

Il cibo ha fatto scoppiare l’ennesima lite all’Isola dei Famosi. Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro sono andate alla ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti e hanno trovato due cocchi. Piuttosto che dividerli con gli altri naufraghi, le due hanno preferito papparseli in solitaria. Quando Clemente Russo e Laura Maddaloni hanno scoperto il fattaccio si sono scagliati contro Guendalina, accusandola anche di aver mangiato più pizzette durante l’ultima prova ricompensa dell’Isola.

Clemente e Laura, senza rendersi conto del tono della voce, hanno tuonato:

“Ecco dove succede il casino, tutto sul cibo. Quella appena vede il cibo non ragiona. Ci hai comprato la pace con il cocco di prima, non lo fare mai più. Noi ti abbiamo offerto sempre tutto anche il riso e il caffè. Guenda sai che c’è di nuovo? Aperte le danze, volevo fare la pace e ora basta. Adesso giochiamo vai, pigliati o cocc o pesc pijiat tutt. Ci stiamo facendo manovrare da due di questi qua! Cosa intendo? Volevo dire due fratelli, tu ed Edoardo. E agli altri dico: a questo punto ci sono due squadre, scegliete. Non potete stare qui e lì, non c’è la Svizzera”.

Russo e la consorte si sono infuriati come non mai, mentre Guendalina è apparsa piuttosto remissiva.

Dopo la lite, Guendalina si è sfogata con il fratello Edoardo, dicendosi preoccupata per le reazioni di Clemente e Laura. La Tavassi ha dichiarato:

“Quell’altro mi è venuto vicino alla faccia, cioè io ho paura. Ma ci rendiamo conto? Hanno fatto tutta sta sceneggiata per due cocchi marci. Per me è guerra aperta ha detto. Lei si è alzata e mi è venuta sotto. Questi atteggiamenti a me proprio non piacciono. Poi mi hanno detto ‘Due di questi qua’ riferito a me e te Edo. Ma stiamo scherzando? Lei che mi viene sotto e l’altro che urla ‘questa è la guerra, o con me o senza di me’. Io mi devo tenere buona questa gente?!”.