Quanto costa l'outfit sfoggiato da Ilary Blasi alla quarta puntata dell'Isola dei Famosi? Svelato il prezzo esorbitante di top, gonna e accessori

Per la quarta puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, la padrona di casa Ilary Blasi ha esibito un look da favola. La popolare conduttrice romana ha di fatto sfoggiato un outfit che ha superato abbondantemente il valore di 2000 euro, così come confermato dal sempre puntuale post di Manuel Di Gioia su Twitter.

l top e la gonna appartengono a uno dei brand più amati dalle sorelle Kardashian, ossia Balmain. Nello specifico, il corpetto ha un costo intorno ai 500 euro, mentre la lunga gonna fin sopra la caviglia ne vale quasi 1000 euro.

Per i piedi della moglie di Francesco Totti si è invece optato per un sandalo firmato Casadei, anch’essi del valore di circa 1000 euro. Se le telespettatrici dell’Isola dei Famosi volessero emulare lo stile di Ilary Blasi dovrebbero pertanto spendere quasi 2500 euro.

Look Ilary

Top Balmein €490

Gonna Balmain €990

Sandali Casadei €995#isola pic.twitter.com/73YjEqKTeo — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) March 25, 2021

Nel mentre, le vicende dei naufraghi sono sempre più ricche di novità. Nell’ultima diretta abbiamo infatti assistito alla lite tra Gilles Rocca e Daniela Martani, per via della quale l’attore ha minacciato di lasciare il gioco. Scontro a distanza anche fra Tommaso Zorzi e Akash Kumar, dove l’ex gieffino ha lanciato una stoccata al modello durante il suo “Punto Z”. Quest’ultimo, eliminato lo scorso lunedì, gli ha poi replicato a mezzo social.