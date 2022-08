Isola dei Famosi 2023, tra addii e conferme: prime indiscrezioni

Isola dei Famosi 2023, tra addii e conferme: Ilary Blasi e Vladimir Luxuria torneranno al loro posto.

L’Isola dei Famosi 2023 dovrebbe aprire i battenti il prossimo gennaio, ma iniziano già a circolare le prime indiscrezioni. Sembra che lo staff del reality honduregno sia stato riconfermato in parte: vediamo tutte le rivoluzioni in atto.

Isola dei Famosi 2023: tra addii e conferme

Come vuole la tradizione, il primo reality ad aprire la stagione 2022/2023 di Canale 5 è il Grande Fratello Vip 7. Nel mese di gennaio, poi, dovrebbe debuttare L’Isola dei Famosi. Secondo il settimanale Chi, il programma honduregno dovrebbe andare in scena tra addii e conferme. Al timone del format ci sarà ancora una volta Ilary Blasi. Come opinionisti, invece, solo Vladimir Luxuria tornerà al suo posto, mentre il collega Nicola Savino non ricoprirà la mansione perché ha traslocato su Tv8.

Isola 2023: Ilary e Vladimir confermati

Sul settimanale Chi, si legge:

“Nella nuova edizione dell’Isola dei famosi molte rivoluzioni: alla guida sempre Ilary Blasi, Luxuria confermata come opinionista, Nicola Savino, passato a Tv8, potrebbe lasciare il posto ad Alvin, mentre per il ruolo di inviato è lotta tra Nicolas Vaporidis, vincitore dell’ultima edizione, ed Edoardo Tavassi, semifinalista. Al momento quest’ultimo è in vantaggio”.

Stando alle indiscrezioni, il posto di Savino dovrebbe andare ad Alvin, che lascerà il suo ruolo di inviato a Tavassi oppure a Vaporidis.

L’Isola dei Famosi 2023 torna su Canale 5

L’Isola dei Famosi 2023, al contrario di quanto si diceva nei mesi scorsi, tornerà in onda su Canale 5. Mediaset, infatti, ha firmato un contratto con Banijay della durata di due anni, corrispondenti ad altrettante edizioni del reality honduregno. La rivista di Alfonso Signorini ha sottolineato: “Nonostante alcuni voci circolate sul web che dicono che Mediaset non avrebbe intenzione di mandare in onda l’Isola dei Famosi il prossimo anno, ci sentiamo in grado di confermare ciò che abbiamo scritto tempo fa.

Ovvero che Mediaset ha un altro anno di contratto con Banijay per la realizzazione de L’Isola dei Famosi“.