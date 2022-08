Ilary Blasi ha pubblicato una serie di foto dei suoi ultimi giorni a Cortina e tra queste ve n'è una della sua linguaccia.

Ilary Blasi si appresta a tornare a Roma e sui social ha pubblicato le sue ultime foto da Cortina, dove ha trascorso alcuni giorni di pace lontana dal gossip prima del rientro nella Capitale.

Ilary Blasi: la linguaccia ai gossip

Sui social Ilary Blasi ha pubblicato una carrellata di foto delle sue ultime ore trascorse a Cortina e in una di queste si vede la conduttrice sorridente fare la linguaccia in auto. La conduttrice finora ha preferito non commentare la valanga di gossip da cui è stata travolta dopo l’annuncio del suo addio al marito Francesco Totti e in tanti credono che quella linguaccia possa essere proprio una risposta a tutte le notizie, vere o presunte, che hanno travolto la sua vita privata dopo l’annuncio di separazione.

Una volta tornata a Roma Ilary Blasi dovrà affrontare la sua nuova vita da single e, secondo indiscrezioni, la conduttrice starebbe pensando di ritagliarsi del tempo per sé e tornare all’università. Per quanto riguarda Totti invece si vocifera che nel suo cuore oggi ci sia Noemi Bocchi, con cui sarebbe deciso ad andare a vivere insieme.

La coppia non ha svelato i motivi che l’avrebbe condotta a separarsi dopo 20 anni insimee ma in tanti credono che la causa possa esser stata proprio il legame sbocciato tra l’ex calciatore della Roma e la Bocchi.