Isola dei Famosi 2023: il potenziale cast secondo le indiscrezioni

Ilary Blasi è pronta a tornare alla conduzione di uno dei reality più riusciti dell’intero palinsesto della tv italiana.

L’Isola dei Famosi, infatti, sta per tornare con la sua 18esima edizione. Ma chi saranno i partecipanti della nuova stagione? Sono uscite le prime indiscrezioni.

Isola dei Famosi, il probabile cast della 18esima edizione

Mancano ormai poche settimane al via della 18esima edizione dell’Isola dei Famosi e i tantissimi fan del reality si iniziano a chiedere chi saranno i nuovi naufraghi. ‘Dagospia‘ ha raccolto alcune indiscrezioni e ha stilato una lista di papabili protagonisti per l’edizione 2023 dello show di Mediaset.

Il cast secondo Dagospia

Come ogni anno, al termine della messa in onda del Grande Fratello Vip, su Canale 5 inizia l’avventura dei naufraghi dell’Isola dei Famosi. La fine del GF, quest’anno, è fissata per il prossimo 10 aprile e le indiscrezioni sul cast dell’Isola iniziano a rincorrersi. Secondo ‘Dagospia‘ tra i possibili protagonisti ci dovrebbe essere Luca di Carlo, Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini.

Oltre a loro dovrebbero presenziare anche Corinne Clery e gli ex vipponi Marco Predolin e Nathalya Caldonazzo.