Al termine dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, sui social è scoppiata la bufera. I fan si sono scagliati contro la produzione del reality honduregno, accusandola di incompetenza.

L’Isola dei Famosi nella bufera: fan contro la produzione

Bufera sull’Isola dei Famosi dopo l’ultima puntata. I telespettatori del reality honduregno si sono scagliati contro la produzione dopo l’infortunio in diretta di Marina Suma. L’attrice si è fatta male durante la prova immunità con Pietro Fanelli.

Isola: perché i fan si sono scagliati contro la produzione?

L’incidente in diretta di Marina ha fatto infuriare i fan dell’Isola dei Famosi per un motivo ben preciso: la Suma è stata messa in sfida con Pietro Fanelli, molto più giovane e forte di lei. Il tiro alla fune, non a caso, si è concluso con un brutto infortunio dell’attrice.

Isola dei Famosi: le critiche dei fan alla produzione

Marina Suma è caduta di schiena ed è subito stata soccorsa dai medici. Le polemiche, però, sono nate in un lampo. Lo stesso Pietro si è scagliato contro la produzione, sottolineando che i naufraghi non possono essere trattati come “carne da macello“. Sui social fioccano commenti che suonano così: “Pietro l’aveva chiesto 1 min prima: ma è equo? Ed è stato zittito e invitato a non polemizzare“, oppure “Mettete un ragazzo di 20 anni con una donna di 65 anni e pretendete che non ci siano incidenti? Vergogna“, o ancora “Cioè quel ragazzo ha fatto in modo di non vincere visto che era contro una donna, gli hanno rifatto fare la prova e Marina si è fatta male“.