C’è sempre più tensione tra i naufraghi all’Isola dei Famosi: un battuta da parte del giornalista Mario Adinolfi ha infatti scatenato il caos e ha portato a un durissimo scontro con Teresanna Pugliese. Ecco cosa è successo.

Isola dei Famosi 2025: tensione tra i naufraghi

Questa nuova edizione de l’Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili con il grande ritorno di Simona Ventura, come opinionista, non è cominciata da nemmeno un mese, eppure ci sono già stati tantissimi colpi di scena, oltre che tensioni tra i vari naufraghi.

Tre concorrenti, come saprete, hanno deciso di ritirarsi, ed ecco che, una battuta da parte del giornalista Mario Adinolfi, ha scatenato il caos. Ecco cosa è successo.

Isola dei Famosi nel caos: duro scontro tra Teresanna e Mario Adinolfi

“Li abbiamo battuti 10 a 3“. Questa la battuta di Mario Adinolfi, riferita al ritiro dei tre Giovani dall’Isola, che ha scatenato il caos. Teresanna quella più infuriata: “Mario non fa altro che provocare i naufraghi solo perché non possiede ulteriori armi a disposizione per indebolire gli avversari.”. Anche Cristina contro il giornalista: “Adinolfi è un fomentatore, capace di influenzare solo chi glielo permette”. A questo punto è intervenuto lo stesso Adinolfi: “i giovani sono irrispettosi e ingrati… c‘è una sindrome del beneficiato rancoroso”. Insomma, in Honduras il clima è tutt’altro che sereno.