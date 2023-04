Isola dei Famosi, Cecchi Paone e il fidanzato Simone: "Festeggiamo il primo anno insieme"

Tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi di quest’anno ci sono anche Alessandro Cecchi Paone e il suo fidanzato, Simone Antolini. I due sono giunti sulle spiagge di Cayo Cochinos per mettersi alla prova. Per il giovane fidanzato del giornalista, questo è anche il debutto in assoluto in televisione. I due innamorati hanno inoltre colto l’occasione per festeggiare una ricorrenza importante: è infatti il primo anniversario di fidanzamento.

Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone festeggiano il loro primo anniversario

Ilary Blasi ha accolto Cecchi Paone e il fidanzato Simone con tutti gli onori. I due sono stati ripresi su una barca completamente rilassati e a loro agio. La conduttrice, ad un certo punto, li ha invitati ad aprire una cassa che si trovava proprio di fronte a loro, quindi la piacevole scoperta: si trattava di una bottiglia di spumante e proprio con questa hanno brindato al loro amore: “Ilary, è il primo anno che stiamo insieme e festeggiamo qui“, ha dichiarato Cecchi Paone. “Auguri da tutti noi, fate un brindisi“, è stata la pronta risposta della conduttrice.

La scomoda domanda di Ilary Blasi: “Perché lo hai portato a fare la fame sull’isola?”

Ad un certo punto Ilary ha chiesto a Cecchi Paone una domanda per certi versi spinosa: “Perché lo hai portato sull’Isola dei Famosi a fare la fame, anziché portarlo in un posto con tutti i confort?”. Il giornalista ha replicato: “Innanzitutto sapeva a cosa andava incontro e poi è una luna di miele indimenticabile”.