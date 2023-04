Nottata da incubo per Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi. L’ex suora era a dir poco terrorizzata dai “rumori”, motivo per cui Corinne Clery ha trascorso ore ed ore a cercare di calmarla.

Isola dei Famosi: Cristina Scuccia va nel panico

Ospite di Verissimo, Cristina Scuccia si era detta prontissima per l’avventura all’Isola dei Famosi. Eppure, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. La prima notte in Honduras è stata a dir poco terrificante, tanto che l’ex suora ha vissuto attimi di panico. Per fortuna, al suo fianco c’è stata Corinne Clery che, con fare materno, ha cercato di tranquillizzarla.

Cristina Scuccia consolata da Corinne Clery

Corinne ha così raccontato le ore trascorse accanto a Cristina:

“Non stava bene e mi ha fatto tenerezza. Aveva paura del buio, degli animaletti, dei rumori. Io mi sono girata che tremava, l’ho trovata così, spaventatissima. Non potevo girarmi dall’altra parte. Esatto, non sono una che fa finta di nulla. Stava seduta impietrita e ho cercato di tranquillizzarla. Io ho sofferto del buio e so cosa significa. Una volta avevo così paura che sono svenuta e quindi l’ho aiutata. Ieri ha iniziato a urlare ‘oddio cos’è quella cosa aiuto’. Invece era solo una fogliolina. La capisco bene, fino a 25 anni ho avuto paura del buio”.

A quanto pare, la Scuccia ha il terrore del buio.

Come sta Cristina Scuccia?

Alla fine della fiera, Cristina si è addormentata accanto a Corinne. La Scuccia, dal canto suo, ha ammesso che la prima nottata all’Isola dei Famosi non è stata affatto semplice:

“Sì è vero ho paura. Infatti ti ringrazio per essermi stata vicina. Adesso sto bene perché è giorno, ma appena andrà via la luce sarà la stessa cosa anche oggi. Sì quando mi sono spaventata perché pensavo che una fogliolina fosse uno scarafaggio. Purtroppo è stata una notte molto dura sono sincera”.

L’ex suora riuscirà a superare la paura del buio? Staremo a vedere.