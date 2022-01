Isola dei Famosi: Gabriele Parpiglia svela i nomi di alcuni possibili naufraghi

Nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha anticipato chi potrebbe approdare sulle spiagge della prossima Isola dei Famosi.

Mancano ancora circa due mesi alla fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma in casa Mediaset già si stanno mettendo la basi per la prossima Isola dei Famosi. Proprio in questi giorni, infatti, iniziano i casting e i consueti giri di telefonate.

Nelle scorse ore è andata in onda una puntata di Casa Chi, dedicata alle Chicche di Gossip di Gabriele Parpiglia. È stato proprio il giornalista a dare qualche anticipazione su chi potrebbe sbarcare in Honduras.

I fratelli Onestini saranno all’Isola dei Famosi?

Tra i probabili isolani potrebbero esserci anche i fratelli Luca e Gianmarco Onestini.“Io attendevo lo scontro tra Soleil e Luca al GF Vip, ma la trattativa è saltata. Sfumata l’ipotesi dei fratelli Onestini.

In questo momento i fratelli Onestini in Spagna furoreggiano e sono stra richiesti e devono valutare cosa fare e non fare dopo che entrambi hanno sbaragliato quest’anno nei reality con la loro presenza e vittorie, il clamore del pubblico. Tra l’altro ormai Luca Onestini parla sempre in spagnolo anche quando parla italiano. Dunque salta la presenza di Luca Onestini al Grande Fratello, ma potrebbe non saltare la presenza dei due come unico concorrente all’Isola dei Famosi.”

Tra i possibili naufraghi dell’Isola anche Lorenzo Amoruso

Non è finita qui. Tra i probabili isolani potrebbe esserci anche un altro volto legato in qualche maniera all’edizione in corso del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Lorenzo Amoruso. Sempre Gabriele Parpiglia ha rivelato: “E un altro nome che è passato da queste parti ed è venuto a trovarci e che potrebbe sbarcare in Honduras è Lorenzo Amoruso. So che c’è stato un incontro con gli autori e si è già parlato. Al momento sono in fase di scelta ma l’incontro c’è stato e lo possiamo confermare”.

Rosalinda Cannavó vorrebbe partecipare all’Isola dei Famosi?

Nel corso della puntata di Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha voluto punzecchiare la conduttrice del programma, Rosalinda Cannavó, chiedendole se volesse anche lei partecipare all’Isola dei Famosi. La risposta della siciliana non si è fatta attendere. “Perché no? Non so, sicuramente ci penserei, però perché no? Mosquitos e dormire per terra mi spaventa? Assolutamente no. Secondo me le cose peggiori nella vita sono altre. “