Gf Vip, il lungo sfogo di Soleil dopo l’entrata di Delia

Dopo l’ingresso nella casa del Grande fratello vip di Delia Duran, Soleil Sorge è crollata un lungo momento di sconforto.

Venerdì 14 gennaio è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip. Tanti sono stati i colpi di scena nel corso delle tre ore di diretta. Il primo fra tutti, certamente, l’entrata in casa di Delia Duran in qualità di nuova concorrente.

Come era prevedibile, sono cambiati gli equilibri in casa e a farne le spese è, soprattutto, Soleil.

Soleil e il confronto con Delia Duran

Nel corso degli scorsi mesi, infatti, ha fatto molto discutere il rapporto tra Alex Belli e Soleil. Tra i due era una nata una amicizia molto stretta, tanto che qualcuno aveva anche parlato della nascita di un nuovo amore. Di questa idea era anche Delia, la moglie del famoso attore.

Non appena entrata in casa, la modella venezuelana, ha avuto subito uno scontro con l’italo americana, per poo chiarire: “Io non sono venuta qua per litigare, ne per venire contro di te. Per parlar con te, con tutti”.

Il crollo emotivo di Soleil contro Delia

Subito dopo la fine della puntata, Soleil è caduta in un grande momento di sconforto. A darle la forza per tirarsi su ci hanno pensato Davide e, subito dopo, anche Gianmaria.

“Non ho più la forza di continuare a subire tutto questo, non ce la faccio. Sono sfinita, è da quando sono entrata qui dentro che mi sento buttare addosso tutto di più. Mi hanno detto cattiverie e cose crudeli, cerco di avere la forza di reagire ma da quattro mesi ho una stanchezza nel vedere degli atteggiamenti che mi fanno schifo. E sentirmi poi aggredita, mal voluta da alcune persone, è un peso immenso.”, così ha dichiarato la Sorge.

Delia Duran parla di Soleil con Manila

Se da un lato Soleil era in preda allo sconforto, dall’altro, Delia ha iniziato ad ambientarsi tra le mura della casa di Cinecittà e a raccontarsi agli altri concorrenti. In particolare, ha avuto modo di discutere di quanto successo in puntata con Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia ha difeso l’amica Soleil. “La prima volta che sei entrata in Casa, prima eri arrabbiata, poi sorridevi”.