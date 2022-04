Isola dei Famosi, il look di Ilary Blasi: la conduttrice ha lanciato la moda dell'estate 2022.

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi ha visto Ilary Blasi sfoggiare un look scintillante, che ha lasciato senza parole i suoi tantissimi fan. La conduttrice, descritta dall’opinionista Nicola Savino come Eva Kant, ha lanciato la moda dell’estate 2022.

Isola dei Famosi: il look di Ilary Blasi

Lunedì 18 aprile 2022, in occasione della messa in onda di Pasquetta, Ilary Blasi ha scelto un look a dir poco scintillante. La conduttrice, che ha abituato i suoi affezionati fan ad outfit particolari, ha optato per un tubino nero, reso unico grazie ad un accessorio gioiello. L’opinionista Nicola Savino, appena l’ha vista, ha esclamato: “Eva Kant che ha rubato un reggiseno“.

Ilary, infatti, indossa un reggiseno tempestato di brillantini.

Marca e prezzo del look di Ilary Blasi

Il tubino nero scelto dalla Blasi per l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi è molto semplice. Maniche corte, collo alto e gonna longuette con spacco. Un capo evergreen, decisamente sobrio. L’abito è firmato Alice+Olivia ed è il modello Kaylen. Sul sito del brand è in vendita a 515 euro. Le scarpe, semplici decolléte ovviamente nere, sono dell’azienda Le Silla.

Ilary ha raccolto i capelli con uno chignon tirato sulla nuca. A catturare l’attenzione dei fan, però, è stato il reggiseno gioiello.

Il reggiseno gioiello è la moda dell’estate 2022

Un look decisamente sobrio, che ha il suo perché grazie al reggiseno gioiello con cristalli dorati a vista. Si tratta del top gold Courage del brand Foreva, in vendita sul sito del brand a 160 euro. Mentre Nicola Savino l’ha definita Eva Kant che ha rubato un reggiseno, i fan l’hanno eletta come icona di stile.

La domanda, quindi, sorge spontanea: la Blasi ha lanciato la moda dell’estate 2022? Lo scopriremo nei prossimi mesi.