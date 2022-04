Isola dei Famosi, Ilary Blasi si veste di rosso e incanta il pubblico

Ilary Blasi ha saputo stupire il pubblico grazie ad un completo rosso fuoco dal fascino un po' retro. Non sono mancate le reazioni.

Puntata dopo puntata Ilary Blasi ha saputo incantare con grazia il pubblico dell’Isola dei Famosi indossando dei look azzeccatissimi che non hanno sbagliato un colpo. Anche in questo nuovo e attesissimo appuntamento andato in onda giovedì 14 aprile è stato così.

La conduttrice per l’occasione ha sfoggiato un completo dal gusto vintage interamente di rosso, sofisticato e allo stesso tempo un po’ glam. Come c’era da aspettarselo le reazioni dei fan non si sono fatte attendere.

Comunque, nella vita, pochissime cose sono garantite come la bravura e la bellezza di Ilary Blasi…

Io adoro questa donna!

❤️#Isola #IsolaDeiFamosi #IsolaDeiFamosi2022 #IlaryBlasi pic.twitter.com/S17BdkTvdP — ♡ 𝓢𝓮𝓻𝓮𝓷𝓪 ツ (@CockeyesSong) April 14, 2022

L’Isola dei Famosi, il look di Ilary Blasi piace e lascia i fan senza parole

Su questo outfit davvero speciale e particolare si sono dette molte cose, a cominciare dal top che accompagna dolcemente le forme di Ilary Blasi valorizzandole, ai pantaloni a zampa di elefante, già visti indossare nelle scorse settimane nelle più diverse declinazioni, che la slanciano ulteriormente. Eppure se c’è un dettaglio che non è passato questa sera inosservato sono i lunghissimi capelli biondi tenuti insieme da un fermaglio da un lato e che le donano il fascino di una sirena.

… e Vladimir Luxuria arrivò vestita di rosa

C’è un altro personaggio dell’Isola dei Famosi che ha meravigliato i telespettatori da casa. L’opinionista Vladimir Luxuria è apparsa vestita di rosa tra le meraviglie generali anche della stessa conduttrice che si è complimentata in diretta con lei.

In effetti il grande fiore tra i capelli, unito alla chioma bionda vaporosa hanno impreziosito uno stile elegantissimo e romantico.