Ilary Blasi: “L’amante di Totti? Un complotto”

Ospite al salotto tv di Francesca Fagnani Ilary Blasi è tornata a smentire le ipotesi in circolazione in merito ai presunti tradimenti tra lei e suo marito, Francesco Totti.

Ilary Blasi e il tradimento

A Belve Ilary Blasi ha smentito ancora una volta l’ipotesi del presunto tradimento perpetuato da suo marito ai suoi danni (con la tanto chiacchierata Noemi Bocchi).

Ilary Blasi ha affermato che lei e Totti sarebbero stati vittime di un “complotto” e a seguire ha assicurato che il loro matrimonio non potrebbe sopravvivere a un tradimento. “La vostra storia d’amore potrebbe sopravvivere a un tradimento, dell’una e dell’altro?”, ha chiesto Francesca Fagnani alla conduttrice, che ha risposto: “No, né dell’uno né dell’altra”.

Ilary Blasi contro i gossip

Una vera e propria valanga di gossip ha investito la conduttrice e suo marito nelle scorse settimane e più volte lei si è recata in tv per smentire le voci in merito al loro presunto tradimento.

In una delle sue ultime interviste Ilary Blasi ha dichiarato: “Mi domando perché questo ragazzo così amato, ogni tanto viene dipinto come fedifrago, fijo de ’na mignot*a, traditore”, e ancora: “Sono cresciuta con una massima: di certo c’è solo la morte, per il resto non si può mai sapere”.

Attraverso i social Totti ha smentito le voci in circolazione affermando: “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me, e soprattutto sulla mia famiglia.

Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose: fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini, e i bambini vanno rispettati. Sinceramente mi sono stancato di dover smentire.”