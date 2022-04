Isola dei Famosi, la decisione Mediaset sulla bestemmia di Silvano Michetti: il Biscione fa una scelta che fa discutere.

La presunta bestemmia di Silvano Michetti dei Cugini di Campagna all’Isola dei Famosi continua a far discutere. Mentre Ilary Blasi ha deciso di ignorare lo scivolone in diretta del naufrago, Mediaset ha preso una decisione che ha lasciato un po’ di amaro in bocca alle persone ancora legate al bon ton televisivo.

La decisione di Mediaset sulla bestemmia di Silvano

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Silvano Michetti e Nick Luciani dei Cugini di Campagna sono finalmente entrati in gioco. I due sono sbarcati in Playa a distanza di diverse settimane dal loro arrivo in Honduras, ma, al momento, non è dato sapere il motivo legato al ritardo. In tutto ciò, Silvano, appena messo piede in spiaggia, si è macchiato di uno scivolone che non è passato inosservato.

Michetti ha bestemmiato, almeno questo è quanto si coglie dal video del momento diventato virale sui social. Ilary Blasi, che ha assistito alla gaffe in diretta, ha preferito non dare peso alla cosa, mentre Mediaset ha preso una decisione che sta facendo discutere.

Mediaset taglia la bestemmia di Silvano

Anche se ancora non è arrivata una decisione ufficiale in merito alla bestemmia di Silvano, Mediaset ha fatto una mossa che sembra annunciare una specie di oblio.

Il Biscione ha cancellato la gaffe del membro dei Cugini di Campagna dal video presente su Mediaset Infinity. La puntata incriminata è disponibile sulla piattaforma, ma il momento in cui Michetti commette la blasfemia è stato tagliato. Molto probabilmente, così facendo, si intende evitare un caos mediatico che porterebbe alla possibile squalifica del naufrago.

Silvano, al momento, resta all’Isola dei Famosi

Al momento, quindi, Silvano Michetti resta all’Isola dei Famosi.

Mediaset potrebbe prendere una decisione drastica soltanto se i telespettatori alzassero un polverone degno di nota. Nella prossima puntata del reality honduregno, in scena giovedì 7 aprile 2022, scopriremo il destino dei Cugini di Campagna.