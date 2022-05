Isola dei Famosi, lite tra Clemente e Licia Nunez: “Ti manderei a ca***re”

Tra Licia Nunez e Clemente Russo sembra non correre buon sangue all'Isola dei Famosi. Ecco cos'è successo.

All’Isola dei Fmaosi Licia Nunez ha avuto un acceso battibecco con Clemente Russo, che stava pescando.

Licia Nunez contro Clemente Russo

La convivenza tra naufraghi non è sempre facile e lo sa bene Licia Nunez che, nelle ultime ore, ha avuto un’accesa discussione con Clemente Russo.

Mentre lui stava pescando infatti, lei e Estefania Bernal si sono messe lì vicino e gli hanno detto scherzosamente che gli avrebbero inviato energie positive.

Per tutta risposta Clemente ha lasciato intendere a Licia ed Estefania che era già tanto se le avesse lasciate stare dove si trovavano e che non si disturba una persona che stia pescando. Licia, visibilmente infastidita, gli ha risposto: “Se non avessi capito il tuo modo di scherzare ti manderei a c***re in maniera indecente”.

Tra i due ci saranno ulteriori sviluppi?

Le liti tra naufraghi all’Isola dei Famosi

Episodi di tensione tra naufraghi sono accaduti ovviamente anche tra gli altri membri del cast: durante queste settimane Nicolas Vaporidis si è scontrato con alcuni colleghi del reality show, mentre Guendalina e Edoardo Tavassi hanno avuto da ridire su Roger Balduino. Anche gli opinionisti dello show non se la sono vista meglio, e Vladimir Luxuria si è scontrata più volte con alcuni naufraghi (che sono stati anche offensivi).

Nel frattempo si vocifera che ci sia una certa maretta anche tra la conduttrice Ilary Blasi e l’inviato Alvin, ma al momento sulla questione non vi sono conferme e i due si sono guardati bene dal commentare la notizia o smentirla pubblicamente.