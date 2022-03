Isola dei Famosi, Melandri e il suo matrimonio: “Dovevo liberarmi di questo peso”

Marco Melandri ha rotto il silenzio sulla fine del suo matrimonio e sulla sua vita privata.

In vista della sua partecipazione all’Isola dei Famosi, Marco Melandri ha rotto il silenzio sulla fine del suo matrimonio e sulla sua vita privata attuale.

Marco Melandri: la confessione

In vista della sua partecipazione all’Isola dei Famosi Marco Melandri ha deciso di fare chiarezza su alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi in merito alla sua vita privata: il pilota ha dichiarato che il suo matrimonio con Manuela Raffaetà, madre di sua figlia Martina, è naufragato e, in seguito ad una breve liaison con un’altra donna, il campione sarebbe tornato ad essere single.

“Pag.1 Da 15 mesi non postavo una foto di famiglia. Pag. 2 una foto con AM la ragazza con cui ho avuto una storia nel 2021. Fine 2020: non è segreto, con Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia”, ha scritto il pilota via social, e ancora: “Manuela era a conoscenza di tutto”. “Ho sempre sostenuto che la verità paga… (…) Spesso la vita è imprevedibile e le cose cambiano velocemente.

Ho iniziato a sentirmi sempre in difetto con tutto e tutti, sentivo di lasciar dietro di me dolore, tristezza e non più amore e allegria. Ho rimesso la mia vita in ordine partendo dalla priorità assoluta, mia figlia. Ho fatto tagli e rinunce in modo non sempre carini e gentili”.

La vita privata del pilota

Oggi Melandri sarebbe riuscito a trovare un nuovo equilibrio con la madre di sua figlia e ha precisato che partirà per l’Honduras da single.

Attraverso i social lui stesso ha ammesso di aver voluto fare chiarezza sulla vicenda per “partire più leggero” verso questa nuova avventura:

“Avevo bisogno di liberarmi da questo peso e ripartire da qui per una nuova pagina della mia vita. Non so se sia debolezza o coraggio, ma credo che la sincerità, in fondo, paghi sempre. Ora sono pronto per una nuova sfida con me stesso!”, ha scritto via social.