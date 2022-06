Isola dei Famosi: quella in onda sarà l’ultima targata Mediaset

Quella attualmente in onda potrebbe essere l'ultima edizione dell'Isola dei Famosi targata Mediaset. Tutto quello che c'è da sapere.

Secondo indiscrezioni quella attualmente in onda potrebbe essere l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi targata Mediaset. Il Biscione non avrebbe firmato alcun contratto per una nuova edizione dello show.

Isola dei Famosi: l’ultima targata Mediaset

Quella attualmente in onda sarà l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi targata Mediaset? Al momento, secondo indiscrezioni, la Rete avrebbe firmato accordi solo per una nuova stagione del Grande Fratello Vip, mentre per quanto riguarda il reality dei naufraghi non è dato sapere se esso si sposterà su un’altra rete o sulle nascenti piattaforme digitali.

Sulla questione al momento non vi sono conferme e in tanti tra i fan del programma sono in attesa di saperne di più in merito agli sviluppi della vicenda, e c’è già chi ipotizza un ritorno in Rai per il programma tv.

L’Isola dei Famosi: la nuova edizione e il prolungamento

Per la seconda volta il timone dell’Isola dei Famosi è stato affidato a Ilary Blasi. Il programma, come le ultime due edizioni del GF Vip, è stato prolungato di oltre un mese e alcuni dei concorrenti presenti all’interno dello show hanno deciso di lasciarlo anticipatamente.

Nonostante le polemiche riguardanti L’Isola dei Famosi o le critiche sorte a causa dei partecipanti, gli ascolti di questa nuova edizione del reality show sono stati piuttosto positivi e in tanti tra i fan del programma sono curiosi di saperne di più sulle nuove eventuali stagioni.