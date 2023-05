Isola dei Famosi, scontro tra Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni: "Fai l'uomo"

Lite all’Isola del Famosi tra Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni: la discussione è nata da un gesto della Caldonazzo che non è piaciuto a Leoni.

Isola dei Famosi, lite tra Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni: “Fai l’uomo”

La lite è nata da una frase provocatoria di Christopher Leoni che ha fatto imbufalire Nathaly Caldonazzo. Il modello ha spiegato di aver preso una scatolina di riso e di aver nascosto tutte le altre perché di Nathaly non ci si può fidare: “Le ho nascoste perché mi hai promesso e mi hai giurato che non avresti mangiato e invece hai mangiato. Cosa mi assicura che non ne mangerai un’altra?” A quel punto, la Caldonazzo ha gridato “Te le regalo!” e ha iniziato a gettare le scatolette una dopo l’altra nella sabbia. L’alterco, però, non è finito qui perché Nathaly ha proseguito: “Adesso fai la scenetta davanti alla telecamera, sei come gli altri.”

La difesa di Nathaly Caldonazzo

L’ex gieffina poi si giustifica: “Ho ceduto a una scatola, stavo morendo. E allora? Adesso devo andare alla gogna? Fai l’uomo, non fare la scenetta davanti alla telecamera, sei pietoso.” Infine, le parole nel confessionale: “Perché ha bisogno di fare tutta questa sceneggiata, mortificandomi, quando io l’ho sempre difeso? È durato solo due giorni l’idillio. Continuo la mia Sant’Elena da sola come l’ho cominciata. Non ho bisogno di un vile così.”

