Tensione all’Isola dei Famosi tra gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Nel corso dell’ultima diretta, i due si sono lanciati qualche frecciatina che non è assolutamente passata inosservata.

Isola dei Famosi: tensione tra Bruganelli e Maltese

Nel corso della terza puntata dell’Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli e Dario Maltese si sono lasciati andare ad un botta e risposta che ha attirato la curiosità dei telespettatori. Tra i due opinionisti sembra esserci una certa tensione. Tutto è nato quando il giornalista ha commentato il rapporto tra i naufraghi Daniele e Pietro:

“Nonostante Daniele dica di no, in realtà secondo me un po’ di affinità tra i due c’è, perché trovo anche che si siano ritrovati fra di loro. Portano un po’ di sapienza, un po’ di cultura nell’Isola o almeno hanno questa pretesa. Sei contento Pietro che hai trovato una sorta di maestro in Daniele? O almeno lo consideri tale? Per te può insegnarti qualcosa?”.

Isola dei Famosi: il botta e risposta tra Bruganelli e Maltese

Davanti al ragionamento di Dario, Sonia è subito intervenuta:

“Scusate, si può alleggerire? Posso un attimo alleggerire queste domande intimistiche di Dario?”.

Maltese non ha incassato in silenzio:

“Alleggerisci va!”.

Ma non è finita qui. Bruganelli e Maltese si sono trovati in disaccordo anche in un altro momento.

Sonia Bruganelli e Dario Maltese: due mondi opposti

Nel corso della diretta dell’Isola dei Famosi, Sonia si è ritrovata a commentare la scelta di Matilde Brandi:

“Come mai Matilde ha scelto di sfidare proprio Alvina? Credo abbia servito pan per focaccia. Perché credo che la puntata scorsa sia stata Alvina a scegliere Matilde per una sfida per l’immunità. Quindi forse ha solo voluto restituire. Non perché la considera debole? Oddio sì, ma non mi va di dirlo. Nel senso che non mi va che sembro che mi accanisco contro Matilde Brandi. Quindi ho voluto essere buona”.

Anche in questo caso, Maltese ha lanciato una frecciatina:

“Oddio un po’ ti sei accanita. Eccome, un po’ l’hai fatto. Adesso però stavo per dire una cosa un po’ troppo intimista, ma non volevo turbare Sonia. E quindi ho deciso di fermarmi prima. Allora ne dirò una un po’ più leggera”.

Sonia non ha incassato in silenzio: “No guarda, con me devi parlare terra, terra. Io no TG5“.