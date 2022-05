Isola dei Famosi, tra Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo è ancora scontro: “Dimentica le cose”

Tra Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo gli animi si sono nuovamente scaldati. L'attore ha accusato quest'ultima di dimenticarsi le cose.

La puntata dell’Isola dei Famosi del 30 maggio è iniziata subito con uno scontro particolarmente acceso. Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo hanno discusso animatamente. Quest’ultima ha infatti deciso di lasciare senza cena Estefania e Nicolas, una scelta questa che ha scatenato immediate polemiche.

I due paiono ormai essere arrivati ai ferri corti e le parole che sono volate durante il confronto lo dimostrano ampiamente: “Dimentica le cose”, ha dichiarato l’attore senza troppi giri di parole.

Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis si scontra con Lory Del Santo: “Non sopporto questa cosa”

Interpellato da Ilary Blasi, Nicolas ha sottolineato che Lory non fa ciò che dice, una cosa questa che dice di non sopportare: “Dice una cosa e ne fa un’altra.

Non c’è odio da parte mia nei suoi confronti. Non è mai stato così, ma non sopporto questa cosa. Lei dimentica le cose in modo consapevole […] lo fa apposta ne sono convinto”.

Lory Del Santo: “Pensavo cercasse la giustizia”

Lory Del Santo dal canto suo ha replicato in modo molto netto arrivando persino ad affermare che l’attore sparla di lei: “Pensavo che fosse una persona giusta e invece questo mi è sembrato palese che non fosse.

Si è sempre messo d’accordo con gli altri naufraghi per far parlare male di me. Si, mi ha offerto una torta. Mi sono in emozionata, ma in negativo perché prima di offrirmela ha parlato male di me in maniera disgustosa. Io devo premiare le persone che mi danno emozioni positive e non negative”.