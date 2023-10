La bambina israeliana, fan di Harry Potter, è stata uccisa dai terroristi di Hamas. La sua situazione era stata denunciata anche dalla scrittrice JK Rowling.

Israele, morta la bambina fan di Harry Potter

Noya Dan, dodicenne autistica, e sua nonna Carmela, 80 anni, erano tra le persone scomparse quando i terroristi di Hamas hanno attaccato Israele il 7 ottobre. Da allora, la famiglia si è aggrappata alla speranza che fossero state rapite piuttosto che uccise, e che sarebbero state ritrovate dalle forze israeliane che si stavano preparando a lanciare un assalto di terra per distruggere i militanti palestinesi e salvare gli ostaggi. La speranza è svanita mercoledì, quando la famiglia Dan ha annunciato, tramite un post su Facebook, che i corpi di Noya e Carmela erano stati identificati.

Uccise per mano di Hamas

Il Ministero degli Esteri israeliano ha confermato che la loro morte è stata opera degli uomini armati di Hamas. Si ritiene che altri tre membri della famiglia Dan siano ancora dispersi. Israele ha dichiarato che i terroristi hanno rapito almeno 203 persone, tra cui bambini, e le hanno portate nella Striscia di Gaza per tenerle in ostaggio. La brutale furia attraverso i kibbutz e altri insediamenti nel sud ha scatenato una risposta di rappresaglia da parte dell’esercito del Paese, che ha bombardato senza sosta l’enclave causando migliaia di morti palestinesi.

L’intervento di JK Rowling

La notizia della scomparsa di Noya ha spinto l’autrice di Harry Potter a condannare gli attacchi di Hamas ed in particolare il rapimento dei bambini. Martedì la scrittrice aveva condiviso su X una foto della 12enne vestita come Hermione Granger, mentre teneva in mano una copia ebraica di Harry Potter e il Principe Mezzosangue e una bacchetta. Il post era anticipato dalla didascalia: “Il rapimento dei bambini è spregevole e del tutto ingiustificabile. Per ovvie ragioni, questa foto mi ha colpito molto. Che Noya e tutti gli ostaggi presi da Hamas possano tornare presto, sani e salvi, alle loro famiglie“.