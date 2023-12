Israele, Onu: "Passi per aiuti umanitari a Gaza al di sotto del necessario"

La situazione dopo i massicci attacchi di Hamas continua a rimanere critica. Il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, Ter Wennesland, ha fatto il punto della situazione, dedicando uno sguardo alla fornitura di aiuti umanitari che deve essere consegnata a Gaza. Nel frattempo, il bilancio dei morti e dei feriti è in continuo aggiornamento. Il ministero della Salute di Gaza – riporta Al Jazeera – ha dichiarato che i morti sarebbero circa 19.667, mentre i feriti lungo la striscia sarebbero di 52.586.

Israele, l’Onu sugli aiuti umanitari a Gaza: “Passi positivi, ma al di sotto del necessario”

Il coordinatore speciale dell’Onu, Wennesland, nel corso della sua riflessione ha osservato: “Tra sfollamenti su scala inimmaginabile e ostilità attive, il sistema di risposta umanitaria è sull’orlo del baratro. I passi limitati da parte di Israele sono positivi, ma sono ben al di sotto di ciò che è necessario per affrontare la catastrofe umanitaria sul terreno”.

Herzog: “Israele pronto ad altra pausa umanitaria”

Nel frattempo, il presidente israeliano Herzog, nel corso di un incontro durante il quale erano presenti gli ambasciatori stranieri ha annunciato di essere pronto ad una tregua umanitaria, questo per consentire il rilascio degli ostaggi. Il capo di stato israeliano ha tuttavia sottolineato che “la responsabilità ricade ora interamente su Sinwar e su la leadership di Hamas”.