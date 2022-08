Italia cannibale di medaglie agli Europei di nuoto 2022: agli altri solo briciole

Italia cannibale di medaglie agli Europei di nuoto 2022, seconda la Gran Bretagna e dietro, molto dietro Dietro, molto dietro, ci sono Francia e Ungheria

È un’Italia cannibale di medaglie quella che sta per dire addio agli Europei di nuoto 2022: agli altri sono andate solo le briciole e a Roma gli atleti azzurri hanno totalizzato 66 medaglie 22 delle quali d’oro, il dato è che sono nella storia.

Dopo i Mondiali di Budapest di fine giugno, la nazionale di nuoto per la prima volta è quella più “medagliata” di tutte con un numero di medaglie che è quasi il triplo di quelle vinte dalla Gran Bretagna, la seconda classificata.

Dietro, molto dietro, ci sono Francia e Ungheria. E attenzione: nell’edizione del 2020 disputata l’anno scorso a Budapest a causa del Covid l’Italia si fermò al terzo posto con 44 medaglie.

Insomma, i conti sono semplici: a casa (già c’eravamo a dire il vero) ce ne torniamo con 22 medaglie in più di quello che era già un risultato coi fiocchi. Certo, non c’era la tritacarne Russia e il Regno Unito era stanco dopo i Giochi del Commonwealth, a questo è un momento eccezionale comunque. Le 66 medaglie italiane si dividono quasi alla perfezione tra uomini e donne (33 e 26), a togliere le sette arrivate dagli eventi misti.

Chi ha vinto di più fra gli azzurri

E chi ha vinto di più fra gli azzurri? Fra le donne Simona Quadarella, oro negli 800 e nei 1500 stile libero, e Margherita Panziera, oro nei 100 e nei 200 dorso. E come scordare Thomas Ceccon per gli uomini? A lui quattro ori e due argenti, tra dorso, farfalla e staffette. Poi Nicolò Martinenghi ha vinto l’oro nei 50 e nei 100 rana; Gregorio Paltrinieri ne ha vinta una in acque libere e uno negli 800 stile libero, oltre a un argento nei 1500.

Quattro ori a Giorgio Minisini, che nel nuoto artistico ha vinto due prove individuali e due miste in coppia con Lucrezia Ruggiero. I tuffi: lì sono arrivati quattro ori: uno maschile, due femminili e uno nell’evento a squadre nelle grandi altezze. Nel nuoto in acque libere non c’è stato solo Paltrinieri, ma si è messo l’oro al collo anche Domenico Acerenza nella 10 chilometri.