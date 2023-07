In Italia i docenti sono tra i meno pagati del mondo: in testa Svizzera e Dan...

Fare l’insegnante non è un lavoro semplice e per molti si tratta di una vera e propria vocazione. Un richiamo all’educazione che è fondamentale per formare le menti dei cittadini del futuro. Essere docente in Italia, però, non è facile anche per un altro motivo: il lavoro spesso non è ben retribuito.

Italia, i docenti sono tra i meno pagati del mondo: lo studio

Lo studio pubblicato dalla banca online N26 dal titolo ‘l’Education Price Index‘ parla chiaro: gli insegnanti italiani percepiscono uno stipendio inferiore a quello di molti altri colleghi stranieri. L’Italia, in questa speciale classifica che valuta lo stipendio degli educatori di 50 Paesi diversi, si piazza solo al 31esimo posto, superata da tantissime altre realtà europee. La retribuzione media di un docente nel nostro Paese, infatti, è di poco superiore ai 24 mila euro. Qualcosa, in realtà, si sta già modificando in postivo. L’ultima riforma prevede un aumento in busta paga di 124 euro lordi mensili, soldi che contribuirebbero a far salire il saldo annuo a circa 26 mila euro. Ma ancora non basta.

La classifica: quali sono i Paesi più virtuosi

Sembra paradossale, ma basta superare il confine di pochi chilometri per ritrovarci in quello che, almeno sotto questo punto di vista risulta essere lo Stato più virtuoso. Stiamo parlando della Svizzera dove, secondo i dati raccolti dalla ricerca, un docente percepisce circa 80 mila euro all’anno. I più ricchi dell’Ue sono, invece, gli insegnanti danesi che si attestano sui 51 mila euro, il doppio dei nostri connazionali. Non se la passano molto bene nemmeno gli spagnoli (29 mila euro all’anno), mentre in Russia, Ucraina e India la situazione è estramente grave. In quei Paesi un docente può percepire circa 7 mila euro lordi in un anno.