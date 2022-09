Italia, Politano e Pellegrini infortunati: lasciano il ritiro della Nazionale

Matteo Politano e Lorenzo Pellegrini si aggiungono alla lunghissima lista di giocatori infortunati che hanno lasciato il ritiro della Nazionale

Non è certo un momento facile per Roberto Mancini e la sua Nazionale Italiana che, dopo la batosta dell’esclusione dal Mondiale in Qatar, sta provando a ritrovare sè stessa dando importanza a nuovi e affamati interpreti. La partite di Nations League sono ormai alle porte, ma a Coverciano c’è un problema infortuni.

Nations League, l’Italia dovrà fare a meno anche di Pellegrini e Politano: il comunicato

L’ufficio stampa della Nazionale Italiana ha rilasciato un comunicato sulle condizioni di salute dei due nuovi infortunati, che lasciano il ritiro dell’Italia:

“Dopo la partenza di Marco Verratti ieri, la Nazionale deve rinunciare ad altri due elementi: a seguito degli accertamenti effettuati tra ieri e oggi, infatti, anche Lorenzo Pellegrini e Matteo Politano risultano indisponibili per i prossimi impegni e faranno rientro al club di appartenenza questa mattina. Contestualmente, il CT Mancini ha convocato Salvatore Esposito (Spal, era già in raduno con l’Under 21), Davide Frattesi (Sassuolo) e Manolo Gabbiadini (Sampdoria), che arriveranno a Coverciano nelle prossime ore.”

Le possibili soluzioni di Mancini: si pensa ad un cambio di modulo

Per far fronte a questi infortuni, che si aggiungono a quelli di Insigne, Spinazzola, Chiesa e Berardi, il CT Roberto Mancini sta pensando ad un cambio modulo, virando dal 4-3-3, in cui si ha bisogno di un esterno alto a sinistra (proprio il ruolo naturale di 3 degi assenti), verso un 3-5-2.