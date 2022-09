Bremer: “Sono felice di essere in nazionale, voglio conquistarmi un posto al mondiale”

Bremer promette: “Darò il massimo per mostrare al Ct Tite che sono all’altezza e posso andare alla Coppa, voglio conquistarmi un posto al mondiale"

Gleison Bremer scalpita e sente l’’usta della “Selecao”: “Sono felice di essere in nazionale, voglio conquistarmi un posto al mondiale“. Il difensore centrale della Juventus acquistato dal Torino freme e vuole mettersi in mostra in Qatar. E proprio dal ritiro della Nazionale brasiliana Bremer non ha fatto proprio nulla per calare la sua emozione fortissima di essere stato convocato ufficialmente con la Nazionale dei verde oro.

“Voglio conquistarmi un posto al mondiale”

Ha detto Bremer: “Sono molto felice per l’opportunità che ho di stare con la Seleçao, più che un peso un sogno di ogni atleta, sin da bambino”. E ancora: “Sono qui per conquistarmi un posto per il Mondiale in Qatar: mancano 50 giorni, cerco di farmi spazio”.

“Darò il massimo per andare in Qatar”

Poi il centrale dai piedi buoni e dal fiato immenso che è stato convocato ufficialmente per la nazionale carioca fa una promessa ai tifosi del Brasile: “Darò il massimo per mostrare al ct Tite che sono all’altezza e posso andare alla Coppa”.

E in chiosa: “Nel Brasile c’è gente forte: contro Ghana e Tunisia spero di avere la mia opportunità. Ho guardato i video per farmi trovare pronto, ma dipenderà anche da questi giorni di allenamento“.