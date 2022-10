Iva Zanicchi: “Selvaggia Lucarelli vuole le scuse pubbliche”

Iva Zanicchi ha già chiesto scusa a Selvaggia Lucarelli, ma la giudice di Ballando con le Stelle pretende un altro mea culpa pubblico.

Iva Zanicchi, ospite de La vita in diretta, è tornata a parlare di quanto successo con Selvaggia Lucarelli nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. L’Aquila di Ligonchio ha sottolineato che la giurata dello show danzante di Rai1 pretende le “scuse pubbliche“.

Nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi ha dato della “tr**a” a Selvaggia Lucarelli. L’Aquila di Ligonchio, ovviamente, credeva di non essere ascoltata, tanto che ha pronunciato l’offesa rivolta al ballerino Samuel Peron. I telespettatori, però, hanno intercettato la parolina e hanno immediatamente reso virale il momento. Roberto Alessi, direttore di Novella2000, ha raccontato che Iva e Selvaggia si sono chiarite dopo la diretta, tanto che la Lucarelli ha capito che la Zanicchi non voleva davvero offenderla.

La cantante, in seguito, è stata ospite di Da noi… a ruota libera e si è scusata pubblicamente con la giurata, idem nel corso de La vita in diretta.

La Zanicchi, nel salotto di Alberto Matano, ha dichiarato:

Iva si è scusata con Selvaggia, ma a quanto pare non basta: la giurata pretende le scuse pubbliche anche a Ballando con le Stelle.

Prima di congedarsi da La vita in diretta, Iva si è tolra qualche sassolino dalle scarpe nei riguardi di Francesca Fialdini. Ha dichiarato:

“Sono andata da Francesca Fialdini, era un impegno preso da un mese. Con sorpresa, perché non me l’hanno detto ma ci sta, c’era Selvaggia al telefono. Quando lei sembrava quasi rasserenata e carina, lo dico perché non me ne frega niente, la conduttrice la rintuzzava e diceva cose anche abbastanza pesanti. Mi sono sentita umiliata e offesa ma è giusto eh. Francesca non ti accuso, hai fatto il tuo mestiere ma pensavo che come conduttrice fossi imparziale. Non è stato così, pazienza”.