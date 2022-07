Nikki Haskell, un'amica di Ivana Trump svela un retroscena che era la sua più grande paura. La Haskell temeva che Ivana potesse cadere da quelle scale

Spuntano altri dettagli relativi alla morte di Ivana Trump, prima moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti D’America Donald Trump. Alcune persone che la vedevano spesso hanno parlato di una donna che aveva difficoltà a camminare. Una delle sue più care amiche ha detto che temeva che prima o poi sarebbe caduta da quelle scale.

Ivana Trump, parla una sua amica: “Temevo sarebbe caduta da quelle scale”

L’amica è Nikki Haskell e in un’intervista ha detto: “Devo dirvi una cosa: questa è sempre stata la mia paura. Aveva una di quelle bellissime scale che era impossibile scendere. Stretta all’interno e più larga all’esterno. Avevo sempre paura che cadesse. Non so cosa sia successo, ma non mi è difficile credere che sia andata così: scale insidiose“.

La Haskell quindi aveva presagito che sarebbe potuto accadere un incidente ad Ivana Trump su quelle scale, ma mai avrebbe pensato che potesse esserle fatale.

Ivana Trump qualche giorno prima della sua morte

Ivana Trump era solare ed allegra con tutti coloro che frequentava. Anche i vari ristoratori da cui si recava per cenare o prendere cibo da consumare a casa la descrivono come una donna gentile. Chi l’ha vista qualche giorno prima della sua morte è rimasto scioccato dopo aver appreso la notizia.

Nonostante la gioia che dimostrava Ivana, aveva qualche picoclo problema a camminare e forse questo ha causato la caduta dalle scale.