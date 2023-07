J-Ax contro Meneguzzi: "Copia Wish di Tiziano Ferro"

J-Ax ha scagliato una frecciatina infuocata contro il collega cantante Paolo Meneguzzi, che ha definito come la brutta copia di Tiziano Ferro.

Volano scintille contro J-Ax e Paolo Meneguzzi. Nelle ultime ore il leader degli Articolo31 ha replicato contro il collega cantante, su cui ha dichiarato: “Eh, ma sei sicuro che tu, vuoi parlare di marchette? Comunque ciao, io ti ricorderò sempre come la versione ordinata su Wish di Tiziano Ferro”.

La replica di J-Ax è dovuta al fatto che Meneguzzi ha recentemente affermato. Il cantante aveva infatti ammesso: “L’estate pop 2023 è deprimente. Il medium pop mi pare svilito. Vedere gente tutta tatuata che va su un palco a cantare la Disco paradise di turno mi fa tristezza. Quelle sono marchette. Il pop dev’essere anche visionario, evoluto, curato ai massimi livelli. Se fai i dovuti confronti tra un prodotto e l’altro, te ne accorgi della differenza.” Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? I fan sono impazienti di saperne di più e non vedono l’ora di sapere se ci saranno ulteriori botta e risposta dai loro due beniamini attraverso i social. Al momento sulla questione non sono emersi ulteriori dettagli e ai fan non resta che attendere.