Il 21 marzo 2021, Marta Novello, 26 anni, è stata vittima di un brutale attacco mentre faceva jogging. Durante la sua corsa, è stata accoltellata da un ragazzo di 15 anni in bicicletta, un episodio che ha scosso profondamente la comunità. Jamal Tonelli è stato arrestato a Londra per un altro caso.

L’aggressione a Marta Novello e il giovane a piede libero

L’aggressore, Jamal Tonelli, oggi maggiorenne e residente a Londra dopo essere stato rilasciato a causa di un errore di trascrizione, è stato valutato dal perito del Tribunale, incaricato di esaminare la sua capacità mentale al momento dell’incidente. Il perito ha concluso che, nonostante il ragazzo avesse un quoziente intellettivo inferiore alla media e alcune difficoltà linguistiche, queste non ne compromettevano la maturità né la capacità di intendere e volere al momento dell’aggressione.

I fatti risalgono al 21 marzo 2021, quando Marta Novello, 26 anni, stava facendo jogging e fu avvicinata dal 15enne in bicicletta, che, armato di coltello, la minacciò per ottenere denaro e cellulare. Tuttavia, la rapina si trasformò in un’aggressione violenta: il ragazzo trascinò la giovane in un fossato e la colpì 23 volte, lasciandola in condizioni critiche.

Fortunatamente, Marta riuscì a sopravvivere e oggi, a 29 anni, è laureata in Lingue e insegna. L’aggressore, invece, vive tranquillamente a Londra, almeno per ora. Nel nuovo processo d’appello, avviato dopo che la Cassazione aveva annullato la condanna a cinque anni, la Corte si è affidata al perito Pesavento per chiarire se le sue capacità siano state adeguatamente valutate.

Nonostante le difficoltà, la valutazione ha confermato che il giovane fosse pienamente consapevole delle sue azioni al momento del crimine. Il 14 novembre dello scorso anno i giudici veneziani della Corte d’Appello hanno confermato la sentenza, sempre con la pena di 5 anni.

Jamal Tonelli arrestato a Londra e scarcerato: tentò di uccidere Marta Novello

Il giovane di 19 anni è stato fermato dalla polizia a Londra mentre percorreva College Street al volante di una Honda nera, cercando di sfuggire all’alt degli agenti. Era alla guida senza patente e con un’auto priva di assicurazione. Questo gli è costato l’arresto e gli arresti domiciliari.

Lunedì scorso, dopo la prima udienza del 24 gennaio, il 19enne è stato dichiarato colpevole e condannato dalla Croydon Magistrates Court di Londra. Per i tre reati a suo carico, dovrà pagare una multa di 168 sterline più 85 sterline di spese legali, da versare in rate mensili da 40 sterline al proprietario dell’auto che aveva guidato.